موعد صدور نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم - الشهادة السودانية 2019

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم في السودان عن الانتهاء من اعتماد نتائج الاساس السودانية، والإعلان عن جميع الولايات عبر رابط النتائج الأساسي الذي سيتوفر غدا الثلاثاء.

النتائج هنــــا

ويمكنك عزيزي الطالب ترك رقم جلوسك في تعليق على هذا المقال وسنوافيك بالنتيجة، نتيجة ولاية الخرطوم، فور الإعلان عنها، عبر الرسائل على بريدك الإلكتروني اليوم.

في سياق آخر، اختتم امس اجتماع المراجعة السنوية لقطاع التعليم بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم دكتور الطاهر حسن الطاهر وذلك بعد مناقشة تقييم خطة مراجعة أوضاع التعليم 2015_2017 وبجانب استعراض تقارير المنظمات العاملة في مجال التعليم و ورقة السياسات.

ودعت توصيات الاجتماع بتوفير التمويل لمشاريع التعليم وإنشاء مراكز تدريب المعلمين على المدى الطويل و توفير نظام المعلومات التربوية ودعم المحليات لتقوم بدورها في مجال تعليم الأساس وبالإضافة لتفعيل قانون إلزامية التعليم و فتح داخليات لمقابلة العودة الطوعية لتلاميذ القرى المتفرقة