نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي...

يسعدنا أن نرصد لكم متابعي موقع نجوم مصرية نتائج امتحانات 3 ابتدائي من خلال هذا المحتوى الحصري، فالكثير من أحباننا التلاميذ يبحثون عن رابط نتيجة الصف الثالث الابتدائي حيث انتهي جميع الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 خلال الفترة الماضية والآن انتهت جميع اللجان الامتحانية من عمليات تجميع ورصد الدرجات من اجل ظهور نتائج الامتحانات 3 ابتدائي بجميع المدارس علي مستوي الجمهورية بداخل مصر، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط نتائج التعليم الأساسي التابع لموقع وزارة التربية والتعليم المصري، من اجل معرفة درجات نتائج امتحانات السنة الثالثة ابتدائي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم المصرية الرسمي، حرصاً منا علي تسهيل البحث علي النتيجة لأطفالنا الأعزاء وعلي أولياء أمورهم سنقوم بوضع جميع الروابط المباشرة بأسفل هذه المقالة.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس

يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس من خلال الروابط المرفقة لكم بعالية، حيث يقوم المستعلم سواء كان ولي الأمر أو الطالب/ة بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس بداخل الخانات المطلوبة.

نقوم باختيار تيويب نتيجة مراحل التعليم الأساسي من القائمة الرئيسية بالبوابة الإلكترونية.

أدخال في الخانة الأولي الرقم القومي الخاص بالتلميذ.

نختار خانة المرحلة الابتدائية ثم نحدد الصف الثالث الابتدائي.

نختار الفصل الدراسي الأول أو الثاني من ثم اختيار العام الهجري الحالي.

النقر علي أيقونة عرض.

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