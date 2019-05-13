نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2019 برقم الجلوس ” نتائج رابعة إبتدائي ” عبر موقع مديرية...

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 فالكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن نتائج رابعة ابتدائي على مؤشرات البحث بداخل محرك البحث جوجل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، يُذكر أن جميع التلاميذ وأولياء الأمور يواصلون البحث للدخول على رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، لمعرفة درجات نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس والاسم حيث يمكن الحصول على نتيجة سنة رابعة ابتدائي من خلال الرابط الالكتروني الذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة، عن طريق إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس، يمكن معرفة نتائج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2019.

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2019 برقم الجلوس

نتائج رابعة ابتدائي ظهرت في أغلب محافظات جمهورية مصر العربية حيث يمكن الاستعلام عن نتائج رابعة ابتدائي الترم الثاني من خلال الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي بكل سهولة حيث تعمل البوابة الإلكترونية للخدمات أمام جميع التلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم بشكل سريع حيث يمكن معرفة الدرجات من خلال الخطوات الموضحة لكم بادناه.

الدخول علي موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الابتدائية.

نتيجة الابتدائية. من النقر علي تيويب نتائج مرحلة النقل بأعلي الشريط الموقع الالكتروني.

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب أو الطالبة.

اختيار المرحلة الدراسية والسنة.

الضغط على عرض النتائج.

علما بان جميع المعلمين والمعلمات انتهوا من أداء عمليات التصحيح وتجميع الدرجات في اغلب المحافظات المصرية علي مستوي الجمهورية، حيث تم تجميع الدرجات الخاصة بالطلاب ورصدها بشكل رسمي وسوف يتم الكشف عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة في باقي المحافظات، حيث نتمنى للجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

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