نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ننشر لكم الآن عقب انتهاء امتحانات الشهادات الأزهرية روابط نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الأول برقم الجلوس، والتي من المتوقع ظهورها في أقرب وقت، بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومن ثم سوف يتم رفعها على موقع الأزهر للنتائج الامتحانات، ومن ثم ظهورها في المدارس التابعة للطلاب، ولكن يمكن للطلبة والطالبات الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي الاستعلام عن النتيجة عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

وقام الدكتور “خليفة إبراهيم” وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية في الأزهر على أن الامتحانات سارت الفترة الماضية على ما يرام، مضيفًا إلى أن الامتحانات كانت سهلة وتتوافق مع مستويات الطلاب، ولا يخرج الامتحان عن المناهج المقررة بينما لا يوجد أي شكاوى سواء من الطلبة أو من الرؤساء.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الأول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وأكد الرئيس العام للإدارة المركزي للامتحانات في القطاع الأزهري للمعاهد الأزهري على أن كل الإدارات التعليمية في جميع المحافظات تسعى إلى رفع النتائج في أقصى وقت وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكنترول في جميع المراكز، على أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المُقبلة، وكل ذلك بعد أن يتم اعتمادها من خلال الدكتور “عباس شومان” وكيل الأزهر الشريف.

ومن ناحية أخري نجد أن من أصعب المراحل التعلمية في المراحل المختلفة، لكونهما مراحل انتقاليه، لذلك يوجد بها نسبة كبيرة من النجاح أو الرسوب، لذلك تقوم معظم الإدارات بالتركيز على الشهادات الابتدائية والإعدادية.

قد يهمك التعرف على الروابط التالية

هذه الروابط سليمة من أجل التوصل إلي نتائج الطلاب عبر الإنترنت مدمجة بجميع القرار الرسمية المعلن عنها من مشيخة الأزهر بخصوص نتائج الطلاب:

ونعرض عليكم من خلال هذه السطور كافة الروابط التي ستقوم بعرض نتيجة الشهادة الأزهرية لطلاب وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية فور اعتماد مشيخة الأزهر لها، ومن المقرر ظهور النتيجة بعد أن ينتهي الطلبة والطالبات من الامتحانات، وفقا لما كشف عنه الأزهر الشريف والإدارة المركزية للامتحانات؛ حيث أكد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات عن إنهاء كافة المراكز أعمال الكنترول وتصحيح الأوراق وذلك بعد أن تنتهي امتحانات نهاية العام، ومن ثم اعتماد شيخ الأزهر لها وتحديث بيانات الطلاب ورفع النتيجة على بوابة الأزهر التعليمي على الإنترنت، وأعلن الدكتور “عباس شومان” وكيل الأزهر الشريف عن أن الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدارسي 2019، سوف يتم اعتمادها سويًا بعد أن تنتهي الامتحانات والبدء في عملية التصحيح ورصد الدرجات.

روابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن عدة روابط يمكن الاستعلام من خلالها عن نتائج امتحانات الشهادات الأزهرية على الإنترنت، وفي حالة الانتهاء من تصحيح الامتحانات والانتهاء من رصد الدرجات ورفع التقديرات على الموقع الرسمي، سوف يتم الإعلان عنها على الفور من قبِل وكيل الأزهر الشريف، وفيما يلي كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

الدخول إلى بوابة الأزهر التعليمي على الإنترنت من خلال الرابط التالي من هنا.

جميع الروابط التي تم إدراجها في الموضوع تعمل بشكل سليم، وفي حالة تواجد أي تغيرات في الروابط عن طريق مشيخة الأزهر سوف نحضر لكم الروابط الجديدة على الفور، تابعونا من أجل الوصول إلى نتائج امتحانات الصفوف الأزهرية الابتدائية والأزهرية.

نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية لعام 2019 :

ومن خلال السطور القليلة القادمة لكم منا متابعة مستمرة ولحظية لاعتماد نتائج الأزهرية الابتدائية والإعدادية، حيث تُعد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية من الأمور الهامة والضرورية التي يسعى لمعرفتها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على تحصيل الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث أن التعليم في هذه الفترة يشهد الانتهاء من جميع الامتحانات والإعلان عن النتائج فور الانتهاء من أعمال الكنترولات والتصحيح ورصد جميع الدرجات وذلك بعد الانتهاء من تصحيح كل الكراسات لجميع طلاب المرحلتين ( الابتدائية والإعدادية ) وكان ذلك في ضوء تصريحات مشيخة الأزهر الذين قاموا بالإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعليم الأزهري داخل المدارس والمعاهد الأزهرية ولك في هذا المقال كل ما يخص التعليم الأزهري و الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية لعام 2019.

نتائج طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية لعام 2019 :

كانت هناك الكثير من الأخبار التي تدور عن نتائج الامتحانات للترم الأول لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لهذا العام معلنه عن اقتراب انتهاء جميع أعمال الكنترولات وتصحيح كراسات الإجابات لجميع الطلاب والطالبات في ظل هذه الأجواء المليئة بالقلق والخوف من النتائج يعلن رئيس الإدارة المركزية أن عمليات التصحيح والرصد تسير بمنتهى الهدوء والاستقرار وليس هناك أشياء تؤدي لقلق الطالب المصري الأزهري حيث أن المعوقات أو المؤشرات السلبية تكاد تكون معدومه وبذلك فإن في هذا الوقت ننتظر الإعلان عن نتائج جميع طلاب التعليم الأزهري.

وذلك من خلال الموقع الرسمي أو البوابة الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف والتي اختصت بعرض كل ما يخص التعليم الأزهري في جميع مراحله بداية من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية حيث يمكنك الدخول مباشرة على الموقع والإطلاع على نتيجتك من خلال الدخول على هذا الرابط الموضح أعلاه في المقال، حيث يطلب من المستخدم بعض البيانات ليتمكن من الحصول على نتيجته في حالة ظهورها على الموقع وبذلك يمكنك تحضير رقم الجلوس الخاص بك واسم الطالب أو الطالبة وبذلك يتم عرض جميع الدرجات الخاصة بكل المواد في قائمة وفي نهايتها المجموع الكلي لجميع المواد وبذلك أكدت الجهات المسؤولة على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الرصد والتصحيح بحيث يتم طمأنة الطالب المصري على نتيجته بعد الانتهاء مباشرة من جميع الامتحانات حيث أن التعليم الأزهري أعلن جداوله الرسمية مبكراً عن التعليم العام وبذلك ينهي امتحاناته ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بجميع طلابه في وقت مبكر.

ترقبوا ظهور نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2019 في جميع محافظات الجمهورية:

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في هذه الأثناء ننتظر ظهور نتائج جميع المدارس والمعاهد الأزهرية التي تسعى لإنهاء عمليات التصحيح كاملة وذلك فإن الاستعلام عن النتيجة من الأمور التي تشغل الكثير ويسعون لمعرفتها في هذه الفترة وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني ومن خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الأزهري من الوسائل التي وفرت الوقت والجهد الكبير المبذول في الحصول على النتائج بالطرق التقليدية.

نتائج الشهادة الإعدادية:

المرحلة الإعدادية من أكثر المراحل التعليمية التي تشغل الكثير هذه الفترة حيث أنها فترة مهمه وانتقالية لجميع طلاب التعليم المصري (العام والأزهري) حيث من خلالها يتم التحكم في الفترة القادمة مثل التعليم الثانوي أو الفني أو التعليم الصناعي حيث يهتم جميع أولياء الأمور بالاطمئنان على نتائج أبنائهم فور ظهورها مباشرة على الموقع الرسمي وبذلك يمكنك متابعة موقعنا باستمرار حيث يوفر لكم جميع التحديثات لجميع النتائج الخاصة بالتعليم المصري في جميع المحافظات.

وفي ضوء الإعلان عن النتائج أعلن الأستاذ محمد عبد الرحيم المسؤول عن نتائج المتعلمين في قطاع الأزهر الشريف بالتأكيد على ظهور جميع النتائج فور الانتهاء داخل كل المدارس والمعاهد الأزهرية من عملية التصحيح والرصد وأن ظروف كل محافظة تختلف حسب كثافة الطلاب داخل الفصول وعدد كراسات الإجابات التي تستدعي وقت أكثر من محافظات أخرى لم تجد صعوبة أو كثافة امتحانية داخل مدارسها.

ولك طريقة الحصول على نتيجتك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالأزهر الشريف:

يمكنك الضغط على رابط الدخول الرسمي الخاص بالبوابة الإلكترونية الذي سبق ذكره سيعرض لك الموقع مجموعة بوابات إلكترونية بالإضافة للوحة إعلانية يتم من خلالها توضيح وعرض النتائج التي عرضت أو سجلت ورفعت على الموقع لإخطار المتعلمين بنتائجهم فور الظهور يتم إدخال رقم الجلوس واسم الطالب الراغب في معرفة نتيجته والضغط على عرض النتيجة يتم عرض قائمة بنتائج الطلاب ودرجاتهم التي حصلوا عليها في كل مادة.

كما وفرت البوابة الإلكترونية رقم خاص بالتواصل لمعرفة النتيجة من خلاله (19493) حيث يتم التواصل وإرسال رقم الجلوس عليه ليتم إرسال نتيجتك فور الظهور مباشرة بالإضافة لذلك يمكنك التعليق على موقعنا برسالة أو استفسار لنقوم بالرد عليك مباشرة من خلال تعليقات الصفحة ويتم عرض تحديثات يومية ومستمرة على الموقع بحيث نوفيكم بكل التفاصيل الخاصة بالنتائج لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في جميع المحافظات المصرية كما تؤكد مشيخة الأزهر أن طلاب المرحلة الابتدائية على وشك الإعلان عن نتائجهم حيث أن جداول الامتحانات الخاصة بهم كان في مواعيد مبكرة عن المراحل التعليمية الأخرى وبذلك يسعى الكثير لمتابعة كل الأخبار والمعلومات الخاصة بالتعليم الابتدائي بالإضافة لذلك تم التأكيد على وجود جميع المصححين والمراقبين في أماكن المراقبة والتصحيح وفرض عقوبات على المتخلفين عن حضور هذه الامتحانات وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات والإعلان عليها مباشرة.

ولا زال هناك بحث قائم عن نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية وما زالنا ننتظر الإعلان عن النتيجة معكم بعد أن صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل أن النتيجة سوف تظهر خلال أيام قليلة وذلك بعد أن ينتهي تمامًا من أعمال التصحيح وبعد ذلك سوف يتم رصد الدرجات بشكل نهائي تمامًا ورفع الدرجات علي الموقع الرسمي لبوابة الأزهر التعليمية من خلال رقم جلوس الطالب لهذا العام الدراسي 2019.

وقد أشار سيادة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نسبة النجاح قد وصلت هذا العام إلي 73$ وأكد علي أن نسبة النجاح مرتفعة لهذا العام عن العام الماضي، موضحًا اعتماد النتيجة رسميًا في أقرب وقت، علي أن نقوم بالمتابعة اللحظية والمستمرة وأخر المستجدات علي رفع نتائج الأزهرية لهذا العام الدراسي 2019 وفي حالة ظهور النتيجة سوف نستعرضها معكم علي الفور، فقط بعد اعتمادها رسميًا من قبل الإدارة التعليمية الأزهرية.

وتجدر الإشارة حول أن بوابة التعليم الأزهري هي لها حق نشر نتائج طلبة وطالبات الأزهرية لجميع المراحل التعليمية فقط برقم الجلوس واسم طالب، ولكن من ناحية أخري سوف يتم اعتماد النتيجة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وأعمال الكنترول وما شابه لاستكمال تلك الأعمال فضلا علي انتظار موافقة رئيس القطاع الخاص بالمعاهد الأزهرية وفحص كشوفات الناجحين.

ونجد أن جميع الطلبة والطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية قد انهوا الامتحانات في جميع المواد التعليمية المقررة عليهم، ومن أداء امتحانات المواد التالية والتي تتمثل في مادة القرآن الكريم، ومادة اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية، بالإضافة إلى مادة الرياضيات، وأيضًا العلوم، وكذلك مادة الخط العربي، فضلا علي مجموعة أخري من المواد المقررة عليهم.

ومن جانب أخر فقد كشف الكثير من المصادر الموثوقة علي أن الأعمال الخاصة بالتصحيح والتدقيق ورصد الكشوفات الخاصة برصد الدرجات وكذلك أعمال الكنترولات ما زالت تسير بشكل جيد ولم يتبقى سوي القليل ليتم اعتماد النتيجة بشكل نهائي، وسوف نستعرض معكم عبر هذا التقرير متابعة مستمرة من أجل رصد النتائج بشكل مباشر عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج بشكل نهائي.

ولكننا ما زالنا نرصد لكم المتابعة المستمرة من أجل عرض نتيجة الشهادات الأزهرية والمتمثلة في الابتدائية والإعدادية الأزهري فهي ما زالت لم تظهر حتي الآن ونحن ننتظر معكم ظهورها ونحن نقدم لك عزيزي الطالب خدمة مجانية متاحة لدينا فقط عبر موقعنا نجوم مصرية وهي إمكانية إحضار النتائج لكم بعد أن يتم الإعلان عنها مباشرة من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ضع فقط رقم الجلوس الخاص بك أسفل الموضوع في الخانة الخاصة بالتعليقات وسوف نحضر لك النتائج فور ظهورها بالتوفيق للجميع.

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