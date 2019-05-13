“نتيجة الابتدائية” والإعدادية الأزهرية “ألترم الثاني” عام 2019 برقم الجلوس

تسود حاله من الترقب من طلبة وطالبات الأزهر حول ظهور نتيجة “الشهادة الابتدائية والإعدادية”، فمن المرجح أنتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري خلال الأسبوع الجاري وكذلك للشهادة الإعدادية، وسيتم أعلان النتائج عبر بوابة الأزهر التعليمية التي من خلالها سيتم أعلان نتيجة جميع “الصفوف الابتدائية والإعدادية” الأزهرية، نتيجة “الصف السادس الابتدائي” الأزهري ألترم الثاني، و”الصف الثالث الإعدادي” الأزهري يتم ظهورها من خلال رقم الجلوس، والتفاصيل كالاتي.

ألاستعلام عن نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ألترم الثاني 2019

يتم ألاستعلام عن أي نتيجة تخص المرحلة الابتدائية أو الإعدادية من خلال رابط الموقع الإلكتروني الأتي: بوابة الأزهر لنتائج الابتدائية والإعدادية.

يتم أدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم الضغط علي بحث ليتم عرض النتائج بالدرجات.

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نتيجة ابتدائية وإعدادية الأزهر ألترم الثاني 2019

صرح رئيس الإدارة المركزية لامتحانات قطاع المعاهد الأزهرية، بان نتيجة “الشهادة الابتدائية الأزهرية” سوف يتم أعلانها فور ألانتهاء من أجراء عمليه رصد الدرجات لجميع الطلاب لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية الأزهرية، ثم يتم إرسال كشوف النتائج الخاصة بجميع الطلبة إلي الكنترول المركزي بالقاهرة، ثم يتم الإعلان على الموقع الرسمي بالأزهر، ووردت مؤشرات بنسبة نجاح طلاب “الشهادة الابتدائية والإعدادية” للترم الثاني قلت بنسبة 3.4% عن ألترم الأول لجميع المواد، مما جعل الطلاب يشعرون بالقلق تجاه ظهور النتيجة، نتيجة “الابتدائية الأزهرية” ألترم الثاني ونتيجة “الإعدادية الأزهرية” ألترم الثاني 2019 ستظهر برقم الجلوس لجميع محافظات مصر، ننتمي للجميع النجاح.

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