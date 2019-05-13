نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس الترم الثاني

وما زالت المرحلة الابتدائية الأزهرية تعيش حالة من اجتياز امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات ومن المقرر اعتماد النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترول في كافة المحافظات، وسوف نتابع معكم ظهور النتيجة والتي سوف يتم الإعلان عنها عبر روابط بوابة الأزهر الشريف على الإنترنت ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح الروابط الرسمية بالإضافة إلى المواعيد الخاصة بعرض النتائج، ونحن في انتظار اعتماد مشيخة الأزهر لنتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري في كافة المحافظات، ومن المؤكد أن يتم رفعها على موقع الأزهر مثل كل عام ليتم الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة برقم الجلوس، وذلك تيسيرًا على الطلاب التعرف على النتيجة.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وصرح مصدر موثوق على أن عملية التصحيح ما زالت قائمة، على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة قليلة بعد انتهاء الامتحانات ومن ثم البدء في رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، على أن يتم اعتماد النتيجة من قبل شيخ الأزهر فور الانتهاء من أعمال الكنترول، ومن ثم ظهور النتائج على كافة المواقع التي ستقوم بعرض النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري (نتائج امتحانات الشهادات الأزهرية)

ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم جميع الروابط الرسمية المخصصة للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية الترم الأول من خلال بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية، والذي يمكنكم بواسطته الحصول على النتيجة والاستعلام عنها من موقع الأزهر الشريف فور اعتماد النتيجة والكشف عن ظهورها برقم جلوس الطالب، ما زلنا نواصل معكم متابعة كل جديد حول نتائج طلاب الأزهر الشريف والشهادة الابتدائية، ونوفر الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف على شبكة الإنترنت للاستعلام عن نتيجة طلاب المرحلة الإعدادية برقم الجلوس فور ظهورها مباشرة.

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طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

ومن ثم قام قطاع المعاهد الأزهرية بتوفير طريقتين للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية لجميع الطلبة فقط برقم الجلوس في جميع المحافظات، ونقوم الآن من خلال موقعنا نجوم مصرية بعرض عليكم جميع الروابط الرسمية التي حددها الأزهر الشريف للاستعلام عن نتائج الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل مشيخة الأزهر الشريف.

الطريقة الأولي : وتلك الطريقة من خلال موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات ، وهي عن طريق كتابة رقم الجلوس والضغط على بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها.

: وتلك الطريقة من خلال ، وهي عن طريق كتابة رقم الجلوس والضغط على بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها. الطريقة الثانية: من خلال تحميل التطبيق الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية على المحمول، والخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، وللدخول المباشر اضغط لبوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية من خلال الهاتف المحمول، سوف تظهر لك قائمة النتائج ومن ثم الدخول إليها والتعرف من خلال رقم الجلوس.

وكانت امتحانات الابتدائية الأزهرية قد انتهت منذ عدة أيام، وفورا بدأت أعمال الكنترول وتصحيح الأوراق، ويمكنكم بعد اعتماد شيخ الأزهر للنتيجة الاستعلام عنها عبر رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتشهد الفترة الراهنة حالة من الترقب والانتظار في جميع محافظات مصر، وتسيطر حالة من القلق على الطلاب وأولياء الأمور، بالرغم من تأكيد الطلاب والطالبات أن جميع الامتحانات جاءت من الكتاب المدرسي.

يسعى الكثير من الطلاب على معرفة النتائج فور الإعلان عنها وذلك للاطمئنان على جميع الدرجات والنجاح في جميع المواد حيث أن طلاب المراحل الابتدائية دائماً ما يشعرون بمسؤولية تعلمهم حيث إنها من أهم المراحل التعليمية التي يهتم بها أولياء الأمور والطلاب بما أنها مرحلة تأسيسية يتم فيها تكوين المعلومات والمفاهيم والأفكار المهمة ولذلك اهتم التعليم الأزهري بالإعلان عن جميع درجات الطلاب في المراحل الابتدائية الملتحقين بالمعاهد الأزهرية.

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