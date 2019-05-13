نتيجة الصف الثانى الاعدادى عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي في مصر

‏اعتمد رئيس قطاع التعليم العام ‏ورئيس عام امتحانات أبناء المصريين في الخارج، رضا السيد حجازي ‏نتيجة امتحانات “أبناء المصريين في الخارج، وذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بمصلحة أبنائنا الطلاب.

النتائج هنــــا

وصرح حجازي بأن لجنة النظام والمراقبة انتهت من كافة الأعمال اللازمة لتقدير ‏الدرجات وبلغت النسبة المئوية للنجاح في امتحان أبناؤنا في الخارج للدور الأول ‏‏98.39 %.

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وبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان "أبناؤنا في الخارج" الدور الأول هذا العام ‏‏(54383) طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور (53428) طالب وطالبة، وعدد الناجحين (52567) طالب وطالبة.

فيما بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان (836) طالب وطالبة، أما عدد الطلاب والطالبات الذين سوف يؤدون امتحان الدور الثاني (1697) ‏والمقرر أن يبدأ في يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019.

يشار إلى أن هذه الامتحانات تنظمها وتُشرف عليها وزارة ‏التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الصفوف الدراسية اعتبارًا من الصف الأول الابتدائي ‏وحتى الصف الثاني الثانوي العام تم عقدها في عدد 198 سفارة وقنصلية على ‏مستوى العالم.