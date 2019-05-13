شاهد: إبراهيم سعيد ينفعل على شيخ الحارة

كشف لاعب المنتخب المصري السابق ونادي إيفرتون الإنجليزي، إبراهيم سعيد يوم أمس ،خلال الحلقة السابعة من برنامج "شيخ الحارة"، والمقرر إذاعتها عبر فضائية "القاهرة والناس"، عن مفاجآت كثيرة، خاصة بحياته الشخصية، والرياضية.

وفقد لاعب سعيد أعصابه، وأخذ يردد ألفاظا خارجة، بعد توجيه سؤال محرج له في أحد اللقاءات التلفزيونية وتراشق "سعيد" مع "شيخ الحارة" الألفاظ النابية، وهدد بالانسحاب من البرنامج الذي تقدمه الإعلامية، بسمة وهبة، والمذاع طوال شهر رمضان ".

وعن سبب الشجار وانفعال سعيد، فقد كان بسبب ذكر "شيخ الحارة" لواقعة ضربه لوالده وعلاقته بوالدته، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

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وأشار سعيد في برنامج "شيخ الحارة" إلى أن اللاعب الدولي ونجم فريق "ليفربول" البريطاني لكرة القدم، محمد صلاح، يستحق أفضل لاعب في تاريخ مصر.

وأضاف سعد أن صلاح بذل مجهودا كبيرا لتحقيق ذلك، ولفت إلى رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب له مكانة كبيرة، ولكنه يرى أن صلاح أفضل منه بلا شك.

وشدد على أنه لا يوجد محمد صلاح آخر، ويعد آخر المواهب المصرية، واللاعبون في الدوري المصري حاليا لا يتمتعون باللياقة البدنية الكافية ولذلك يتعرضون للعديد من الإصابات.

ويواصل برنامج "شيخ الحارة" الكشف عن المزيد من أسرار نجوم الفن والرياضة ومشاهير المجتمع، مع انطلاق أولى حلقات الموسم الثالث، عقب النجاح الكبير الذي حققه الموسمين الأول والثاني.