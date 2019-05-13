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تراند اليوم : محامي شيما الحاج ومنى فاروق: الفيديو الجنسي لا يخصنا (فيديو)

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قال حسين بكار، محامي وشيما الحاج، إن الفيديو المنسوب والمتداول على السوشيال ميديا لموكلتيه "لا يخصنا، وحتى الآن لم يثبت أن الشخصيات التي بها هما منى وشيما"، بحسب قوله.

 

 

وقال "بكار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "ضبط وإحضار" عبر فضائية "الحدث اليوم" إن الشرطة ألقت القبض على منى فاروق من منزلها، ومر 24 ساعة على ضبطها ولم يتم عرضها على النيابة وهذا أمر غير قانوني.

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وعن تورط أحد الشخصيات السياسية في وشيما الحاج "المشكوك في صحته بحسب بكار"، قال المحامي: "قد يبدو صحيحاً ولكننا لم نتأكد من صحة الفيديو قد لا يخص موكلتي".

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