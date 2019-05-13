رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة عبر مديرية التربية والتعليم

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة ينتظر أولياء أمور طالبات و طلاب الشهادة الإعدادية نتيجة امتحانات نهاية العام بكل قلق وتوتر راغبين في التعرف على مجموع درجاتهم وذلك من أجل تحديد مسار أبنائهم في المرحلة التعليمية المقبلة وتحقيق أمالهم , وبدأ الطلاب امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 11 مايو للعام الدراسي 2019، في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم مادة اللغة العربية, اللغة الأجنبية, الدراسات الإجتماعية, العلوم الرياضيات, التربية الدينية, التربية الفنية, الحاسب الألي و سوف تنتهي امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني يوم 16 مايو 2019 وبعدها سوف تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة.

سوف نتابع معكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال موقع نجوم مصرية فور ظهورها وذلك بعد الإنتهاء من الامتحانات و أعمال التصحيح والرصد حيث صرح محمد عطية وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة, أن العملية الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية لمحافظة القاهرة تتسم بالهدوء ولا تواجد أي شكاوى من قبل الطلاب وأن جميع الأسئلة بمستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب المدرسي , لذلك من المتوقع أن ترتفع نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني عن الترم الأول وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من قِبل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بمؤتمر صحفي وسيتم إعلان أسماء العشرة الأوائل .

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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

وسوف يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة وذلك لأنه هو الموقع المسئول عن ظهور النتيجة ويذكر أن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة كانت 90%، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة النجاح للترم الثاني مقارنة بالترم الأول وذلك نظرا لسهولة الامتحانات, وعلى جانب أخر يتسائل أولياء الأمور عن مجموع الدرجات و هي 280 درجة مقسمة للترمين أي أن الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ) لم تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح و رسوب.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

لمعرفة النتيجة اتبع الخطوات الأتية, يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة——————————من هنا.

كما يكمنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

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