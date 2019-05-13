مديرية التربية والتعليم بالجيزة- “رابط مباشر” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019...

انتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من الاستعداد لامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الأول، التي سيتم البدء اليوم السبت، وسيتم بعد الانتهاء من امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 بالاسم ورقم الجلوسالبدء في تصحيح أوراق إجابات الصف الثالث الإعدادي، ويقوم المحافظ باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الأول، وسوف نعرض في هذا التقرير رابط نتائج إعدادية الجيزة 2019 ، ليتمكن تلاميذ الصف الثالث من الحصول على نتائج الامتحانات.

موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

حيث يزداد البحث بشكل يومي على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي، لمعرفة نتائج الامتحانات وبالتحديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول، والاطمئنان على مجهود عام كامل، حيث تعد نتائج إعدادية الجيزة 2019، هي الشهادة الوحيدة في مرحلة التعليم الأساسي، عقب أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الأول، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ( من هنا) بالرقم الجلوس، حيث يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس والضغط على زر عرض النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات – روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم (من هنا)

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 قبل الجميع، اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرضها فور اعتمادها.

لينك النتيجة من على موقع فيتو ( من هنا)

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019



والجدير بالذكر أنه أكدت غرفة العمليات المسئولة عن متابعة امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الأول، حيث انطلقت الامتحانات الشهادة الإعدادية من 12 يناير وحتي 17 يناير، أي شكاوى من الطلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث جاءت جميع الأسئلة مباشرة ومن داخل الكتاب المدرسي.

نتائج إعدادية الجيزة 2019

ولهذا نتابع معكم أخبار نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الأول، لجميع الإدارات التعليمية ومنها :

إدارة العياط التعليمية

وإدارة أوسيم التعليمية

وإدارة الحوامدية التعليمية

وإدارة الواحات التعليمية

وإدارة إدارة البدرشين التعليمية

وإدارة القناطر التعليمية

وإدارة كرداسة التعليمية

وإدارة أطفيح التعليمية

وإدارة أبو النمرس التعليمية

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

حيث بدأ الطلاب أداء جميع الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي، وسيتم البدء في أعمال التصحيح بجميع الإدارات التعليمية.

حيث ينتهي طلاب الصف الثالث من امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة غدا الخميس.

بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تصحيح نتائج إعدادية الجيزة الترم الأول بتصحيح مادة اللغة العربية.

أكدت إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية انتهت من أعمال التصحيح لنتائج الترم الثاني.

من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة خلال يوم السبت القادم.

اقتربت مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من أعمال الكنترول.

من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الجيزة خلال ساعات عقب أن يتم اعتمادها.

وأكدت إلهام إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نسبة نجاح إعدادية الجيزة عالية هذا العام

أخيرا تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الجيزة ظهر اليوم بنسبة نجاح بلغت 81.99%

ويشار إلى أن إدارة الدقي التعليمية تحتل المركز الأول في ترتيب نجاح الإدارات التعليمية.

اشتكي الطلاب من تعطل موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

أكدت المديرية أنه جاري إصلاح موقع المديرية.

يمكن الآن لجميع الطلاب معرفة نتيجة إعدادية الجيزة بعد أن طال الانتظار، ( من هنا)



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