تراند اليوم : فحص 100 دولار ” رابط فحص 100 دولار من قطر...

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قال مصدر في اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الإثنين، إن اللجنة ستبدأ اليوم توزيع مساعدة نقدية على أسر فقيرة في القطاع بواقع 100$ لكل أسرة.

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وأوضح المصدر أن توزيع المساعدات النقدية سيشمل جميع المستفيدين سابقًا (الكشفين الأول والثاني).

وأشار إلى أن صرف المساعدة النقدية سيبدأ الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة مساءً عبر مكاتب البريد ووفقًا للترتيب الأبجدي.

ويأتي صرف المساعدة القطرية للأسر الفقيرة ضمن برنامج “المساعدات النقدية العاجلة”، الذي أعلن عنه رئيس اللجنة القطرية لإعمار القطاع السفير محمد العمادي مؤخرًا.