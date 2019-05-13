مسلسلات رمضان 2019: سينتيا صموئيل تشارك نادين نجيم في خمسة ونص

شاركت وصيفة ملكة جمال لبنان الأولى للعام 2015 سينتيا صموئيل النجمة اللبنانية نادين نجيم مسلسل خمسة ونص والذي يبث ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019.

شاركت سينتيا صموئيل في مسلسل "خمسة ونص" والتي جسدت دور بنت خالة نادين نجيم، ولعبت دوراً مهماً في تطور علاقتها مع قصي خولي الذي حظي بقلب "بيان" بعد لقاءات عديدة جمعتهما، حسب الراي.

ويأتي مسلسل "خمسة ونص" من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والنجمين السوريين معتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر .