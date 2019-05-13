أحداث تاريخية في 8 رمضان

يزخر اليوم الثامن 8 من رمضان بالأحداث التاريخية الكبيرة والتي شكلت فارقاً في العصر الإسلامي وغيره، فالخروج لغزوة بدر كان في 8 رمضان حيث تحرك النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه قافلة قريش القادمة من الشام.

وفي 8 رمضان انتصر السلطان السلجوقي طغرل بيك على جيش الدولة الغزنوية في معركة دندانكان واستولى على خراسان، وأجبر الغزنويين على الاعتراف بالدولة السلجوقية كأكبر وأقوى دولة في المنطقة.

كما انتصر في 8 رمضان المسلمون على جيش شارلمان حين قاد الجيش المسلم صقر قريش عبد الرحمن الداخل الأموي الذي أقام دولة الأندلس الإسلامية.

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وفي الثامن من رمضان توفي الإمام الحافظ والمحدث ابن ماجه عن عمر 64 عاماً، وقد قال فيه الحافظ الذهبي في وصفه:" كان ابن ماجه حافظًا ناقدًا صادقًا وواسع العلم."

كما احتفل الخليفة العباسي المأمون في 8 رمضان بزواجه من بوران بنت الحسن بن سهل في عرس طبعه التاريخ كأحد الأعراس التاريخية النادرة.

وفي الثامن من رمضان بدأ حصار مدينة عكا، بقيادة الظاهر بيبرس؛ حيث بلغه وهو في دمشق أن جماعة من الفرنج تُغير في الليل على المسلمين وتتوارى وهي ترتدي ثياب المسلمين، فقاد السلطان بيبرس سريَّة خاصة استطاعت اقتناصهم بعد أن كانوا يَنطلقون من عكا، حاول الفرنج المقيمون في عكا ضرب المسلمين، فأمر بيبرس بالقضاء على حاميتها وهدم جدرانها إذا لم يمتثل أهلها بالولاء للنظام الإسلامي للدولة، بحسب "شبكة أصداء".