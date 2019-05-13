جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الرسمي والنهائي للشعبتين العلمي والأدبي

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد تم نشر جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2019، ويعتبر ذلك الجدول الأخير والنهائي لامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، وقد يتم مراعاة طلبات أولياء الأمور والطلاب في حالة تغيير جدول الثانوية العامة، حيث بعد ذلك عقد وزير التعليم اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب، لكي يتم مناقشة تعديلات جدول الامتحانات قبل أن يقوم باعتماده وزير التربية والتعليم وطرح جدول الثانوية العامة النهائي.

أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2019، حيث أنه يستعد عدد كبير من الطلاب في بدء امتحانات الثانوية العامة ويكثر البحث عن جدول الامتحانات النهائي والأخير لكل الشعب التعليمية سواء كانت العملي أو الأدبي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

أكد الدكتور رضا حجازي، بأنه قد تم مناقشة ترتيب ووضع جدول الامتحانات، بعد الأخذ برأي الطلاب لكي يتوافق الجدول مع الطلاب، والكلمة الأخيرة كانت لهم، حيث تم نشر المقترحات من الطلاب على موقع الوزارة التعليمي، للعمل على تعديل الجدول المقترح قبل اعتماده،حيث أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ستبدأ من يوم السبت الموافق 8-6-2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3-7-2019.

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جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للمكفوفين العام الماضي 2018

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للطلبة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا العام الماضي 2018

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