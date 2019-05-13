تراند اليوم : ميرهان حسين في فيديو إباحي مع خالد يوسف

كشف أسامة زهران، المحامي المتقدم بأول بلاغ في الفيديوهات الجنسية عام 2015، أنَّ الفنانة الشهيرة ميرهان حسين التي تقضي عقوبة الحبس حاليا بتهمة التعدي على ضابط في كمين بالجيزة؛ ظهرت ضمن الفيديوهات الجنسية التي قدمها لجهات التحقيق، وتحديدًا في الأسطوانة المدمجة رقم “22”.

وأوضح “زهران”، أنَّ الممثلة ظهرت في مقطع فيديو إباحي مع المخرج نفسه وهي تنادي عليه باسمه، فيما أكد أنَّه يتوقع أن تضمها النيابة للتحقيقات في القضية عقب خروجها من السجن بعد انتهاء مدة عقوبتها.

ورحلت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، إلى سجن القناطر، اليوم، بعد أن انتهت نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول من مواجهتهما، بالعقود العرفية اللتان تقدمتا بها.

وقررت الفنانتان بصحة العقود العرفية، خلال جلسة التحقيق الثانية أمس، أمام النيابة العامة في القضية التي شغلت الرأي العام موخرًا في واقعة الفيديو الإباحي

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