“نتيجة الصف” الأول الإعدادي ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس

ينتظر العديد من طلاب “الصف الأول الإعدادي” نتيجة ألترم الثاني لعام 2019، وتمثل نتيجة الصف الأول الإعدادي مرحله هامه لأولياء الأمور نظراً لانتقالهم من مرحله الابتدائية وقياس مدي مستوي أبناءهم، وقد صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن النتيجة ستكون عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، أو من خلال بوابه التعليم الأساسي،علماً بأن نتيجة الصفوف الابتدائية أوشكت علي الانتهاء، واليكم تفاصيل ألاستعلام عن نتيجة “الصف الأول الإعدادي” للترم الثاني 2019.

رابط ألاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي ألترم الثاني بجميع المحافظات

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الآتي: بوابه التعليم الأساسية.

يتم أختيار المرحلة الإعدادية، وكتابه الرقم القومي الخاص بالطالب من خلال شهاده الميلاد.

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يتم اختيار الفصل الدراسي الثاني، والضغط علي عرض النتائج لتظهر جميع الدرجات الخاصة بالطالب.

تفاصيل نتيجة “الصف الأول الإعدادي” للترم الثاني 2019

تسعي وزارة التربية والتعليم علي الانتهاء من أعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي، بداً بمحافظ القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، والبحر الأحمر، والفيوم، وقنا، وباقي المحافظات سيتم أعلانها أيضاً فور الانتهاء من أعمال الكنترول، وتحتل نتيجة “الصف الأول الإعدادي” أهمية كبيره عند الطلاب لتحديد نجاحهم في جميع المواد والانتقال إلي الصف الثاني الإعدادي، والنتائج التي ظهرت بالسابق هي نتيجة الصف السادس الابتدائي، وقد ظهرت أيضاً نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019 في عدد من المدارس، وخلال نهاية الأسبوع الجاري ستظهر النتيجة في جميع المحافظات، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

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