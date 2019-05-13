لماذا خرج عادل امام من سباق دراما رمضان 2019

صرح الإعلامي المصري أحمد موسى عن تأجيل الفنان عادل امام لمشاركته في سباق الدراما الرمضاني 2019 مبيناً أن السبب الرئيس يتمثل بضيق الوقت لا أكثر.

وأوضح موسى خلال حلقة برنامجه على مسؤوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد السبت الماضي أن عادل امام هو من طلب تأجيل عرض مسلسل فالنتينو حتى استكمال التصوير وللخروج بنتيجة نهائية تلائم مستواه الفني، وفقاً لـ" مصراوي".

يذكر أن خروج عادل امام من موسم دراما رمضان 2019 سيعد أول توقف له عن المنافسة بعد سبعة مواسم بدأت عام 2012 بمسلسل فرقة ناجي عطا الله، وتلاه مسلسلات العراف ، صاحب السعادة، أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام، واختتم العام 2018 بمسلسل عوالم خفية، بحسب "سيدتي".

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