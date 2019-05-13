قناة الشرقية العراقية ترد على المشاهد الفاضحة بعد جملة من الانتقادات

علّقت قناة الشرقية العراقية، مساء الأحد، في بيانٍ لها على الروايات التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون وينتقدون ما بثته القناة من مشاهدَ مخلّة بالأدب والقيم والذوق العام، خاصةً وأنّ عرضها يأتي في شهر رمضان المبارك.

وأثار مشهد في مسلسل ”الفندق“ الذي يُعرض على شاشة القناة، حفيظة بعض المتابعين، إذ ظهر أحد الفنانين وهو مستلق على سرير، وتقوم إحدى الممثلات بتدليك ظهره، في مشهد اعتبره متابعون خادشًا للحياء العام، ومخالفًا لعادات وتقاليد المجتمع العراقي خاصة في شهر رمضان.

وقالت القناة التابعة لرجل الأعمال سعد البزاز في بيانها: ”إن مديرية الإنتاج في قناة الشرقية تراقب ردود الفعل التي تدوّن في وسائل التواصل الاجتماعي حول برامج الشرقية التي تعرض حاليًا في رمضان“.

وأضاف البيان: ”نقدر عاليًا آراءكم ونقف عند تعليقاتكم التي وردت بخصوص مسلسل الفندق حيث تشير بعض هذه التعليقات إلى امتعاض البعض من لقطات عرضت في هذا المسلسل“.

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وأوضحت القناة أن ”تلك اللقطات وردت في سياق الأحداث التي بني عليها مسلسل درامي اتّسم بطرحه مشاكل واقعية، وتحتاج إلى المصارحة لكي تتصدى لها الدولة والمجتمع معًا، وأن العاملين في مسلسل الفندق يأخذون بعين الاعتبار هذا الهدف النبيل الذي يسعى المسلسل لكشفه أمام الرأي العام“.

وأشارت إلى أن ”التستر على مشاكل المجتمع قد يكون سببًا في تفشيها، وبالتالي فإن دور العمل الفني هو تعريتها“.

وزادت حدّة الجدل في العراق، عقب بث وإذاعة مسلسل الفندق في شهر رمضان المبارك، خاصةً أنّه يتبنّى أفكارًا بعيدة عن الواقع العراقي ولا تمت له بصلة، إضافةً إلى المشاهد الفاضحة والغير لائقة التي تضمّنها المسلسل، خصوصًا وأنّ عرضه يأتي في سياق الدراما الرمضانية.