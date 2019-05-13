الرياض: الملك فيصل يفتتح حفل جمعية إنسان

أطلق أمير الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام الملك فيصل بن بندر بن عبد العزيز حفل اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2019 أمس الأحد في فندق الانتركونتننتال.

ورحّب الملك فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في كلمته بالحضور في هذا اللقاء برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وقال:" أرجو أن تحظى الجمعية منكم بدعم مستمر ووقفة صادقة لكي تؤدي دورها كاملًا لخدمة هذه الفئة الغالية، إنني باسمكم جميعا أتمنى أن تحظى هذه الجمعية بأن تكون علامة بارزة في هذا الوطن يشار إليها بالبنان بأعمالها ومنجزاتها وتفوقها وتطورها راجيا لكم التوفيق جميعا والأجر العظيم من رب العزة والجلال وأن يجزيكم خيراً على أعمالكم وأفعالكم ودعمكم المستمر في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة".

وشهد الحفل تبرعات بلغت 16.400.000 ريال، كرم عقبها الملك فيصل بن بندر كبار الداعمين للجمعية خلال العام الماضي، بحسب "الرياض".

من جانبه شاد مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف في بداية الحفل بالعمل البطولي الذي يقدمه الجنود السعوديون في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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وأوضح اليوسف أن الحكومة وبتوجيهات ملكية اعتمدت على العمل الخيري كركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة الطموحة لعام 2030 وقال:" وتأتي جمعية الأيتام إنسان واحدة من مئات الجمعيات الخيرية التي يعتمد عليها في هذه المهمة الطموحة".

يذكر بأن الملك سلمان بن عبد العزيز تولى مسبقاً رئاسة الجمعية العمومية لمدة 13 عاماً، ثم تسلمها الملك فيصل بن بندر بن عبد العزيز الذي ساهم بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضوره وتضم الجمعية 40.000 يتيم ويتيمة من مختلف المحافظات السعودية.

وأوضح أن جمعية إنسان استطاعت تحقق المزيد من الإنجازات محتفظة بالأداء المتميز على مدار سنوات بفضل اهتمام الحكومة بالقطاع الخيري.

وبلغ إجمالي ما أنفقته الجمعية على الأيتام منذ تأسيسها حتى نهاية العام الماضي أكثر من (مليارين وثمانمائة مليون ريال) كما بدأت الجمعية في تنفيذ إستراتيجيتها الثانية التي ركزت على تمكين المستفيدين حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم.

واستعرض اليوسف المواضيع التي تطرح على الجمعية العمومية للنظر في إقرارها وهي: موضوعين الأول إقرار الحسابات الختامية لعام 2018 م التي سوف يستعرضها المراجع الخارجي، والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة والموضوع الثاني إقرار الموازنة التقديرية لعام 2019 م المعتمدة من مجلس الإدارة، والموجودة في التقرير السنوي للجمعية، وأهم مؤشراتها، الإيرادات المتوقعة لعام 2019 م، تقدر بـ 335.000.000 ريال، كذلك تم تقدير المصروفات الإجمالية بمبلغ 334.718.049 ريال.