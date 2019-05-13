بريانكا شوبرا تعلن عن رغبتها بالإنجاب

أعلنت نجمة هوليود الممثلة الهندية بريانكا شوبرا عن رغبتها في إنجاب الأطفال من زوجها المغني الشاب نيك جوناس خلال مقابلة لها مع موقع E! الأميركي، وأشارت إلى أنّ زوجها ما زال مترددًا بهذا الشأن.

وأعربت بريانكا عن رغبتها بعائلة متكاملة مع زوجها وقالت “لطالما أردت إنجاب الأطفال، ومتى أراد الله أن يحدث ذلك، فسيحدث!”

لكن في المقابل، زوجها نيك أعرب سابقاً عن تردده من إنجاب الأطفال وقال “بالتأكيد أريد أن أكون أبّاً، هذا حلم حقيقي… ولكنني ما زلت في سنّ مبكرة."، حسب " القدس العربي".

ويشارُ إلى أنّ النجمين نيك وبريانكا كانا قد تزوجا منذ فترة في الهند بعدما طلب يدها يوم عيد ميلادها الـ 36 عاماً.