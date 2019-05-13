تراند اليوم : سما المصري: لو جوزك دخل على أوضة النوم حتعملي ايه؟

تراجعت الرقاصة، سما المصري عن تقديم الأدعية دينية في رمضان2019، وعوضاً عن ذلك قررت تقديم نصائح للمتزوجات وكيفية اهتمامها بزوجها الصائم وابنائها.

اقرأ: الرقاصة سماء المصري عيب يا أحمد سعد

تساءلت الرقاصة في آخر فيديو نشرته قائلة: ( لو جوزك دخل على أوضه النوم في رمضان هتعملي ايه؟؟).

اقرأ: سما المصري تحارب الإسلام بمؤخرتها

ووضحت خطوات تعامل المراة مع زوجها وقالت إنها يجب أن تتعامل معه بطريقة سلسة ولا تطلب منه أن يشتري لها أي شيء عندما يعود إلى المنزل.

Advertisements

كما نصحتها بعدم الإقتراب منه، لأن الرجل الصائم يتم اثارته بسهولة، وقالت: (الراجل في رمضان يكون عايز مراته اكثر فحاولي تبتعدي عنه).

كما سخرت المصري من منتخب نادي الزمالك، بواسطة تعليق كتبته، وقال: (للتذكرة عشان الناس اللي زعلانه من ماتش امبارح… كان في ماتش بين انبي والزمالك وانبي كان غالب الزمالك ٢/٠ والحكم حسب ((٩ دقائق)) وقت بدل ضائع وبرضو كان في ماتش الزمالك غالب مصر المقاصة ٣/١ والحكم حسب ١٤ دقيقة وقت بدل ضائع عارفين يعني ايه 14 دقيقة)

وتابعت: (يعني ربع ساعه زياده ع الوقت الأصلي….بنصبح بس للزملكاويه ونقولهم لو كنت ناسي افكرك وشدو حيلكم النهارده ماتسهروناش كتير في ماتش الداخليه ومعلش سهرناكم معانا امبارح..صباح الفللللل).

سليمان برناوي – الجزائر