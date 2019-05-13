تراند اليوم : الاكثر مشاهدة اليوم – وفاء عامر تعترف بفيلمها مع خالد يوسف: مبحبش ابني يشوفه

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لم تتبرأ من فيلمها “حين ميسرة” مع المخرج خالد يوسف، مضيفة: “متبرأتش ولكن محبش ابني يدخل السينما ويشوف فيلم زيه”.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أنها لا تتمنى أن يشاهد ابنها عمر المشاهد الحميمية الموجودة في الفيلم، لذلك صرحت بأنها لا ترغب في رؤيتها مثل تلك الأعمال السينمائية، مؤكدة أن خالد يوسف قاطعها بعد تصريحها وقال لها: “إزاي تقولي كده؟!”.

وأكملت: “الفيلم كان فيه حاجات أوفر، بس فيه حاجات حقيقية مثل الوجع، وكنت عايزة شخصيتي يبان عليها الأسى أوي”.

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