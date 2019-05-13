نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

ننشر لكم الآن وعبر موقعنا المتميز “نجوم مصرية” الرابط الرسمي نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث يبدأ طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك للعام الدراسي 2018/2019م، في معظم محافظات جمهورية مصر العربية، وبدأ الطلاب بأداء امتحانات مادة اللغة العربية، وتلى ذلك باقي المواد، والتي قد اختلفت في مواعيدها ما بين المحافظة والأخرى، والتي كان من بينها مادة الرياضيات، ومادة الدراسات الاجتماعية، وكذلك مادة العلوم، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، وغيرها العديد من المواد الأخرى.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

وسوف نقوم الآن بعرض الروابط الرسمية المتاحة من أجل الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي كما جاءت من وزارة التربية والتعليم، ولكن سوف يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها بشكل رسمي، ولكن الآن سوف نعرض عليكم الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتيجة.

أولا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي “ بوابة نتائج التعليم الأساسي “.

“. قم باختيار الصف الأول الإعدادي.

ثم قم بإدخال الرقم الخاص بك أمليء الخانات الظاهرة ثم اضغط على كلمة عرض النتيجة.

أعرف الآن نتيجة “ الصف الثاني الإعدادي في جميع المحافظات “

وبهذا فقد عرضنا عليكم كافة الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني، تابعونا من خلال التعليقات حتى تظهر النتيجة، وفي حالة إعلان الوزارة عن روابط أخرى سوف نقوم بإحضارها لكم على الفور، تمنيتنا لكم بالنجاح الدائم.

جميع الروابط السابقة تعمل بشكل جيد، وفي حالة تواجد أي روابط جديدة سوف نقوم بإحضارها على الفور، فقط تابعونا من أجل التعرف على كافة الروابط الرسمية الخاصة بنتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

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