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برقم الجلوس والاسم : نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية .. الغربية .. جميع...

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برقم الجلوس والاسم نتيجة المرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 بمحافظة الشرقية والغربية وكذلك نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي بجميع المحافظات من خلال روابط نتائج جميع المحافظات المصرية الفصل الدراسي الثاني، تعرف عليها فور الإعلان عنها من خلال الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة، والتي يتم نشر النتائج عليه تباعا بعد أن يتم الانتهاء من اعتمادها من المحافظين تباعاً، وفي متابعة يومية لآخر أخبار نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات المصرية تعرف عليها فور الإعلان عنها من خلال الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة، ونشر المحافظات التي ظهرت النتائج فيها.

فقد انتهى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بجميع المحافظات من أداء جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وسيتم قريبا الإعلان عن نتيجة صفوف النقل الإعدادي، التي أوشكت نتائجها على الظهور بجميع المحافظات التي انتهت من، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى المدارس الخاصة بكل محافظة لإعلانها وعمل قوائم بها.

برقم الجلوس والاسم استعلم عن نتيجة المرحلة الإعدادية 2019

برقم الجلوس والاسم نتيجة الصف الأول الإعدادي 2019
برقم الجلوس والاسم نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019

ملحوظة

يعمل رابط المحافظة في حال تحميل النتائج عليه، وفي حال عدم نشر النتائج فإن الرابط لا يعمل في الوقت الحالي، هذا وقد انتهت جميع أعمال التصحيح والرصد بمعظم المحافظات المصرية، وننتظر ظهور النتائج ونشرها على مواقع المديريات في اليوم التالي من اعتمادها، وينتظر جميع الطلاب ظهور نتائجهم بين الحين والآخر، ويقدم لكم موقعنا روابط مديريات المحافظات المصرية والتي يتم إعلان النتائج عليها أولا، ثم يتم إرسال النتائج للمدارس لعمل قوائم بأسماء الطلاب الناجحين فيها.

نتيجة المرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
نتيجة المرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية بالمحافظة التي تتبعها الدراسي الثاني 2019
  2. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
  3. يضغط” البحث عن النتائج”.

برقم الجلوس والاسم  روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية

ويتوقع ظهور النتائج خلال أيام قليلة بالعديد من المحافظات، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

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كيفية استخراج نتيجة المرحلة الإعدادية 2018

  • أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوبة.
  • قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي تريد البحث عن نتائجه.
  • اضغط  على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.
  • اضغط على “عرض النتيجة”.

انتهى معظم الطلاب بجميع المحافظات من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018-2019، وينتظروا ثمار جهدهم مع إعلان النتيجة للفصل الدراسي الثاني وكذلك الحصول على الدرجات التفصيلية في المواد أدوا الامتحان فيها، بعد أن بذلوا كل جهدهم في المذاكرة، حتى يستمتعوا بإجازة نهاية العام قبل بداية عام دراسي جديد والعودة للمذاكرة والاجتهاد من جديد.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

يتم ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية في خلال هذا الأسبوع، هذا ما تم الإعلان عنه على موقع اليوم السابع، يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي لنتائج القاهرة.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 		لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 		لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 		لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		لم تُعلن بعد

أقرأ أيضا وتعرف على:

موقع وزارة التعليم الرسمي لنتائج الإعدادية 2019 | نتيجة جميع المحافظات برقم الجلوس الفصل الثاني

تظهر نتائج الصف الصف الأول والثاني الإعدادي خلال أيام بالعديد من المحافظات تباعاً، وذلك بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات المصرية، وقد تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد التي أدى الطلاب الامتحان فيها فور أن تم انتهائها، وذلك تمهيدا لنشر قوائم الدرجات في المدارس.

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