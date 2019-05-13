نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2019 عبر رابط مديرية التربية والتعليم

ننشر لكم من خلال هذا التقرير الرابط الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي وروابط مديريات التربية والتعليم من أجل التعرف على نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني في محافظة القاهرة، حيث تنتشر حالة من القلق والتوتر بين طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي وذلك بعد انتهائهم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك للعام الدراسي الحالي 2018/2019م، بسبب رغبة الجميع في الاطمئنان على الدرجات، والانتقال إلى المرحلة الدراسية القادمة بأمان، وحرصًا من الأهالي على التأكد من مستوى أبنائهم في العملية التعليمية.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ الطلاب والطالبات في أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2018م، في معظم محافظات جمهورية مصر العربية، كما قاموا بأداء الامتحانات الخاصة بالعديد من المواد والتي يأتي من بينها كل من مادة اللغة العربية، ومادة الرياضيات، ومادة الدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى مادة العلوم، وكذلك مادة التربية الدينية، وغيرها العديد من المواد الأخرى.

وتعد مرحلة التعليم الإعدادي بوجه عام، من المراحل التعليمية الهامة في حياة أي طالب، حيث تؤهل تلك المرحلة جميع الطلاب والطالبات، إلى الانتقال للمرحلة القادمة سواء كانت مرحلة التعليم الثانوي العام، أو مرحلة التعليم الثانوي الفني بأي شعبة من الشعب المختلفة.

ويجدر الإشارة إلى أنه قد تمت متابعة عمليات التصحيح من قبل اللجان، والأشخاص المسئولة عن المتابعة، والنظام في اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى مراعاة كافة أساليب الحيطة والحذر والدقة، خلال عمليات التصحيح، من أجل العمل على إعطاء كل طالب حقه، من خلال تصحيح أوراق الإجابات الخاصة به، واليوم نقدم لكم الرابط الرسمي الخاص،من أجل الحصول على النتيجة مباشرة.

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