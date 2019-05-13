مشاهدة الحلقة 7 السابعة من برنامج هاني في الألغام حصريًا – روجينا

سقطت الفنانة المصرية روجينا، مساء اليوم الاثنين، ضحيةً في فخ مواطنها الفنان هاني رمزي مقدّم برنامج المقالب "هاني في الألغام" ، وذلك ضمن الحلقة 7 السابعة، وتُبث جميع الحلقات حصريًا على قناة "الحياة" في تمام الساعة السابعة مساءً ويستمر عرضها يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك.

وتدور فكرة البرنامج، حول دعوة الضيف لافتتاح منطقة أثرية في الواحات، في إطار أعمال تنشيط السياحة في مصر، وقبل أن يتوجه الضيف إلى المنطقة الأثرية، يلتقي بالمذيعة بوسي شلبي​، لتجري معه حوارًا سريعًا في خيمة، وذلك قبل أن تصطحبه في سيارة إلى المنطقة المراد افتتاحها.

وفجأة ينفد البنزين من السيارة في الصحراء، ليرتجل سائقها منها، وينفجر فيه "لغم"، و لن يشارك هاني رمزي في المقلب، بل يكتفي بالتعليق الصوتي فقط عليه، ويكمن دوره في استفزاز الضيف بالصوت عن بعد دون أن يراه أو يقابله.

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وسقطت الممثلة المصرية روجينا في فخ مواطنها الفنان هاني رمزي، لتكون الضحية رقم 7 في برنامج المقالب رمضان 2019 "هاني في الألغام".

ودخلت الفنانة المصرية روجينا، فى نوبة صراخ واندهاش، فور علمها بوجود السيارة التى يستقلها في برنامج المقالب "هاني في الألغام"، محاط بكمّ هائل من الألغام، وانفجار الكثير منها، وتحوّل الأمر لنوبة صراخ فور قيادة سائق السيارة بسرعة جنونية وسط الصحراء، وازداد الصراخ حينما طلب هاني رمزي من سائق السيارة زيادة السرعة.

وحلّت الممثلة المصرية روجينا، اليوم الأحد، ضيفةً على برنامج المقالب "هاني في الألغام"، الذي يقدّمه الفنان هاني رمزي، على قناة "الحياة" فى رمضان 2019، لتنضمّ إلى كلٍ من: أحمد الشامي، وعصام الحضري ومحمد رجب وصابرين، ودوللي شاهين، أثناء ركوب سيارة تسير في الصحراء وسط الرمال.