“نتيجة الابتدائية” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس “المراحل الابتدائية” 2019

تسود حاله من الترقب تجاه ظهور نتائج المراحل الابتدائية، بداً من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، ويترقب أولياء الأمور ظهور نتائج أبناءهم للتأكد من نجاحهم وانتقالهم إلي المراحل التالية، وخصوصاً طلاب الصف السادس الابتدائي نظراً لانتقالهم إلي مرحلة اخري وهي الصف الأول الإعدادي، وقد قارب مسئولي رصد الدرجات داخل الكنترول علي الانتهاء من رصد الدرجات، فمن يبحث عن نتيجة الصف الأول الابتدائي، والصف الثاني الابتدائي، والصف الثالث الابتدائي، والصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي يتابع الأتي.

خطوات الاستعلام عن جميع المراحل الابتدائية في جميع المحافظات

يتم الدخول علي الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم الأتي: بوابه التعليم الأساسي

يتم أختيار المرحلة الابتدائية ثم أدخال رقم الجلوس والضغط علي عرض النتائج.

Advertisements

نتيجة المراحل الابتدائية برقم الجلوس

نتائج المراحل الابتدائية للترم الثاني 2019 سيتم البحث عنها برقم الجلوس أو من خلال أدخال الاسم رباعي، فجميع محافظات مصر يستطيع أولياء الأمور الحصول علي النتيجة من خلال الإدارة التعليمية التابعة لكل محافظه، وقد شدد وزير التربية والتعليم علي أهمية التركيز في رصد الدرجات لحصول الطلاب علي الدرجات التي يستحقونها دون أن يتعرض أحد إلي الظلم، ومن يرغب في تقديم تظلم يتجه إلي الإدارة التعليمية التابع لها، هذا وقد ارتفعت نسبه النجاح للترم الثاني مقارنه بألترم الأول وخصوصاً الصف السادس الابتدائي، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح الباهر.

← إقرأ أيضاً: