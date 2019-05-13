رابط موقع وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الامتحانات الشهادة الإعدادية وأبناؤنا في الخارج

متابعة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية للتعرف على مستجدات الأخبار حول مواعيد إعلان نتائج الطلاب 2019 في صفوف النقل للمرحلة الابتدائية ونتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول والثاني من العام الدراسي 2019-2018، بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول، وسنوفر لكم روابط مديريات التربية والتعليم لعرض نتائج الامتحانات برقم الجلوس مباشرة بدون عناء لجميع المحافظات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم ظهور نتائج ابناؤونا في الخارج 2018-2019، الفصل الدراسي الثاني الدور الأول، عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي نتيجة أبناؤونا في الخارج للامتحانات التي انتهت 9 أبريل 2019، بنسبة نجاح 98.39%، وسيخوض حوالي 1600 طالب وطالبة اختبارات الدور الثاني، فيما بلغ عدد الناجحين 52567 طالب وطالبة من إجمالي المتقدمين للامتحانات والمتجاوز عددهم حوالي 54 ألف طالب وطالبة.

عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لنتائج الامتحانات تم تخصيص رابط إلكتروني لكل مديرية تربية وتعلم بالمحافظات المصرية، يعرض من خلاله تبويب إلكتروني لعرض نتائج امتحانات الشهادات في مرحلة التعليم الأساسي، وخاصة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، وسنوفر لكم الروابط الرسمية لاستعلام بخلاف ما يتاح من روابط لعرض نتائج الصف السادس من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم الرسمية وفق التوضيحات التي نوهت عنها التربية والتعليم.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

يقدم موقع وزارة التربية والتعليم في مصر العديد من الخدمات سواء للمعلمين أو الطلاب وجميع منسوبي التعليم، خاصة طلاب الشهادات عبر عرض خدمة التعرف على أرقام الجلوس للثانوية العامة والدبلومات الفنية، وملئ استمارة الثانوية العامة وغيرها، بجانب خدمات استعلام نتائج الامتحانات لكل مديرية تعليمية، وعبر خدمات المركز الإعلامي يتم نشر أخر قرارات وزير التعليم خاصة ما يتعلق بنظام التعليم الجديد في مصر المنتظر تطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل، على بعض مراحل التعليم.

ننشر قريبا رابط نتائج الامتحانات لكل محافظة من محافظات الجمهورية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، وروابط نتائج أبناؤنا في الخارج، متابعة رابط موقع الخدمات الإلكترونية لروابط موقع مديرية التربية والتعليم في كل محافظة للتعرف على نتائج الطلاب لنهاية العام الدراسي 2018-2019 للمرحلة الإعدادية وشهادة الدبلومات والثانوية العامة.

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رابط موقع مديريات وزارة التربية والتعليم خدمات أبناؤنا في الخارج

تحديث: قريباً ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019، ومن خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لموقع مديريات التربية والتعليم، يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، فقط اختار اسم المديرة وبعدها انتقل إلى تبويب نتائج الامتحانات .

تحديث: قريبا تبدأ مديريات التربية والتعليم في الإعلان عن مواعيد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، وسنرفق لكم تنويه بشكل دوري عن الروابط الرسمية المتاحة لكل محافظة.

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