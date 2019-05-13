رقم برنامج المتنافسون على اذاعة القران في السعودية

أطلقت إذاعة القرآن الكريم في السعودية، حزمة من البرامج الرمضانية التي قاربت جوائزها حاجز النصف مليون ريال، بدعمٍ من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتبدأ ابتداءً من أول أيام الشهر المبارك.

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وتتنوّع باقة البرامج الرمضانية ما بين تلاوات ومصاحف قرآنية، وبرامج مباشرة ومسابقات قرآنية من مسرح الإذاعة والمنصات الاجتماعية.

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وتَزخرْ الخريطة البرامجية الرمضانية لإذاعة القرآن الكريم، بالعديد من البرامج منها سيستضيف مدير عام الإذاعة "خالد الرميح" في برنامج "فتاوى رمضان" الذي سيُقدّمه شخصيًا؛ عضوي هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، والشيخ الدكتور سعد الخثلان.

وقال مدير عام إذاعة القرآن الكريم "خالد الرميح" لـ"سبق"، إن الإذاعة في رمضان تقدم باقة متنوعة من التلاوات والمصاحف القرآنية، بالإضافة إلى البرامج المباشرة والمسجلة.

وكذلك المسابقات القرآنية، والاعتناء بتسجيل المصاحف والتلاوات الحصرية الجديدة، التي ضَمّتْ أخيرًا مصحف "القارئ الشيخ ماجد الزامل"، والذي تم تسجيله أخيرًا في استديوهات الإذاعة.