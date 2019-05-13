شاهد: عبد الرحمن بن مساعد في مجموعة انسان 2019 الحلقة 7 - برنامج علي العلياني

حل عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، الليلة، ضيفا على برنامج مجموعة انسان 2019، والذي يديره الإعلامي علي العلياني عبر شاشة ام بي سي حصريا، حيث حققت الحلقة السابقة للفنان نبيل شعيل اهتماما واسعا في مواقع التواصل الكويتية.

وتحدث الأمير عبد الرحمن بن مساعد خلال استضافته في مجموعة انسان الحلقة 7 السابعة، عن نادي الهلال السعودي والفترة التي ترأس فيها مجلس إدارته من العام 2008 وصولا إلى 2015 ميلادي.

عبدالرحمن بن مساعد ضيف مجموعة انسان اليوم الاعلامي علي العلياني عبر mbc اون لاين الحلقة كاملة اضغط هنا

عبد الرحمن بن مساعد، ولد في عام 1976 ميلادي في العاصمة الفرنسية باريس، وتولى سابقا رئاسة نادي الهلال "الزعيم" السعودي، حيث حقق خلال حقبته العديد من النجاحات والانجازات التي يخلدها التاريخ.

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وبالعودة إلى الساحرة المستديرة، فقد حصد الزعيم الهلالي خلال رئاسة الأمير بن مساعد، لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم في موسمين متتاليين، وكذلك كأس ولي العهد السعودي خمس مرات، قبل أن يقدم استقالته بعد هزيمة قاسية من الأهلي في سنة 2015.

وعلى غرار اهتماماته الرياضية، فإن للأمير عبد الرحمن بن مساعد، اهتمام في مجال الشعر، حيث أن لديه العديد من الأمسيات الشعرية في عدد من دول الخليج العربي أبرزها بلاده السعودية التي كانت سندا له خلال مسيرته.

يعد عبدالرحمن بن مساعد احد أهم رموز الشعر المعاصر في وطننا العربي وفي الخليج خاصه وذلك لما يتمتع به من فكر وموهبه شعريه فذة، هذه الموهبة التي اسدلت الستار على مرحله كان الشعر خلالها عبارة عن قصائد متشابهه من حيث الوزن والقافيه والمحتوى.

يذكر أن الاعلامي علي العلياني استقدم في الحلقة السادسة ضيفا في مجموعة انسان، المطرب الكويتي نبيل شعيل، في حين استضاف في الحلقة السادسة الشاعر العراقي الكبير سعد علوش، في حلقة مثيرة حظيت بإعجاب المتابعين العراقيين.