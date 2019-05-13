وزير الثقافة السعودي يصدر قرارًا بشأن الفنان حمدان شلبي

أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الأحد، قرارًا بمساعدة أسرة الفنان الراحل حمدان شلبي بسبب ما تمر به من ضائقة مالية، وسداد قيمة إيجار منزلهم، والبحث عن منزل لهم.

وتوفي حمدان شلبي في شهر أبريل 2018، بعد معاناة مع المرض والوحدة، خاصة في أيامه الأخيرة، وهو يعد من أوائل الفنانين في المملكة، وله رصيد لا يقل عن 50 عملًا مسرحيا وتلفزيونيا ودراما، منها "أصابع الزمن" و"ليلة هروب" و"قناديل رمضان" و"قصر فوق الرمال".

ولم يقتصر عطاء حمدان شلبي على الفن والثقافة، بل عمل في مجال القانون، وكان من أبرز المحامين السعوديين، حيث مارس مهنته القانونية جنبًا إلى جنب مع عطائه الفني.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ كان قد تكفل قبل نحو عامين بسداد ديون الفنان الراحل البالغة 220 ألف ريال، شملت تكاليف علاج وإيجار المنزل.