نتيجة أبناؤنا في الخارج 2019| استعلم عن نتيجة أبناء المصريين في الخارج عبر رابط natega.sabroad

نتيجة أبناؤنا في الخارج 2019 الدور الأول نرصدها لكم عبر موقعنا “نجوم مصرية” بعد مرور فترة قصيرة من انتهاء أبناؤنا في الخارج أداء اختبارات أخر العام من العام الدراسي 2018-2019، اعتمدت اليوم الأحد 12 مايو الجاري نتيجة أبناءنا في الخارج ،وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن نسية النجاح سجلت 98%، وعبر الأسطر التالية سنقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن نتيجة أبناؤنا في الخارج مع إرفاق رابط الاستعلام عن النتيجة، لذا فضلاً وليس أمراً يرجى وضع المقال في قائمة المفضلة لديكم حتى يسهل الرجوع إليه.

نتيجة أبناؤنا في الخارج 2019 الدور الأول

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم نتيجة أبناء المصريين في الخارج للعام الدراسي 2019، وقد بلغ عدد إجمالي أبناء المصريين في الخارج الذين أدواء امتحانات أخر العام الدور الأول 54383 طالب وطالبة، كما سجلت نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الأول 2019 نسبة نجاح 98.39%.

والجدير بالذكر، أن امتحانات الطلبة والطالبات المصريين في الخارج بدأت من يوم 30 مارس وانتهت يوم 9 أبريل المنصرم، كما بلغت عدد لجان امتحانات أبناؤنا في الخارج 198 تم عقدها في سفارات وقنصليات على مستوى العالم وذلك من بداية الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

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خطوات الاستعلام عن نتائج أبناؤنا في الخارج

من خلال الخطوات التالية يمكن لجميع الطلاب من أبناء المصريين في الخارج الاستعلام عن نتائجهم عبر الرابط الرسمي المنوط له إعلان نتيجة أبناؤنا في الخارج:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالضغط هنا

اختبار المربع الخاص ب إعلان نتيجة أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2018-2019

كتابة كافة البيانات المطلوبة ومنها رقم الجلوس الخاص بالطالب، أو الرقم القومي.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

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إعلان نتيجة أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسى 2019

نتيجة أبناء المصريين في الخارج

ومن جانبه، صرح الدكتور رضا حجازي عن عدد الطلاب والطالبات المصريين الذين أدوا اختبارات أخر العام الدراسي 2018-2019، حيث أكد سيادته بأن أعدادهم وصلت 70573 طالب وطالبة، بلغ عدد الطلاب الذين حضروا 69 ألف و487 طالب وطالبة، وبلغ عدد الذين رسبوا 1850 وهو الذين سيحضرون امتحانات الدور الثاني في يوم 7 شهر يوليو المقبل، كما بلغ عدد طلاب وطالبات أبناء المصريين في الخارج الناجحين 68252 طالب وطالبة.

تتقدم أسرة موقع نجوم مصرية بأرق التهاني لجميع أبناءنا وبناتنا الطلبة والطالبات مع مزيد من التقدم والتفوق بإذن الله.

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