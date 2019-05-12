منوعات

هنا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات تيرم ثاني 2019 موقع مديرية التربية والتعليم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بعموم المحافظات المصرية الفصل الدراسي الثاني 2019 والتي من المقرر إعلانها بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، وجري الآن عملية التصحيح ورصد الدرجات على قدم وساق بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بعد اعتمادها من السادة المحافظين ورفعها وتحميلها على موقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة، ونحن معكم من خلال هذا التقرير في متابعة لحظية مستمرة لحين إعلان وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، ومن المتوقع أيضا إعلان نتائج الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات مطلع الأسبوع القادم.

معرفة نتيجة التيرم الثاني الشهادة الإعدادية 2019 للصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات، يتم التعرف على جميع النتائج بعدما أنهى الصف الثالث الإعدادي امتحاناته منذ أيام قليلة ببعض المحافظات، فقد تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوارق الإجابة ببعض المحافظات المصرية للشهادة الإعدادية، وتتم أعمال المراجعة ورصد الدرجات حاليا، يتم بعدها عملية إعداد كشوف أوائل الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، ثم يتم عرضها على السادة المحافظين لاعتمادها وكذلك تعرض على السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم لكل محافظة تمهيدا للإعلان عن نتيجة التيرم الثاني للشهادة الإعدادية 2019.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019
معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد تقرر فتح باب تقديم التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية خلال يومين من إعلان وظهور نتيجة الصف الثالث بكل محافظة.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019

  1. الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم للتعرف على آخر الأخبار.
  2. الدخول على رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الإعدادية.
  3. إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص
  4. اضغط”بحث عن النتائج”.

توزيع درجات النتيجة للشهادة الإعدادية

المادة الدرجة
لغة عربية 40 درجة
رياضيات 30 درجة
انجليزي 30 درجة
دراسات 20 درجة
علوم 20 درجة
المجموع النهائي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

هذا وقد صرح البعض من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في في العديد من المحافظات بأن نتيجة جميع المحافظات ستكون في خلال مطلع الأسبوع القادم.

Advertisements

وتستعد حاليا العديد من المحافظات بالإعلان عن ظهور نتائج المرحلة الإعدادية فيها، وقامت بعضها بالفعل بإعداد قوائم بالنتائج، وسيتم إعلان النتائج للطلاب على مواقع المحافظة الرسمية، بأرقام الجلوس.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

معرفة نتيجة التيرم الثاني الشهادة الإعدادية 2019

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 		لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 		لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 		لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 		لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 		لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 		لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 		لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 		لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 		لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 		لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 		لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 		لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 		لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 		لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 		لم تُعلن بعد

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة المرحلة الإعدادية بمصر 2018 بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الثاني

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الثاني هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس باتباع الخطوات التالية:

  • ادخل على موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التي تتبعها
  • ادخل رقم الجلوس الخاص بك
  • اضغط على كلمة النتيجة

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة
مادة اللغة العربية 40 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع
مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع
المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة التيرم الثاني الشهادة الإعدادية 2019

← إقرأ أيضاً:


Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا