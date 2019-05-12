هنا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات تيرم ثاني 2019 موقع مديرية التربية والتعليم

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بعموم المحافظات المصرية الفصل الدراسي الثاني 2019 والتي من المقرر إعلانها بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، وجري الآن عملية التصحيح ورصد الدرجات على قدم وساق بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بعد اعتمادها من السادة المحافظين ورفعها وتحميلها على موقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة، ونحن معكم من خلال هذا التقرير في متابعة لحظية مستمرة لحين إعلان وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، ومن المتوقع أيضا إعلان نتائج الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات مطلع الأسبوع القادم.

معرفة نتيجة التيرم الثاني الشهادة الإعدادية 2019 للصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات، يتم التعرف على جميع النتائج بعدما أنهى الصف الثالث الإعدادي امتحاناته منذ أيام قليلة ببعض المحافظات، فقد تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوارق الإجابة ببعض المحافظات المصرية للشهادة الإعدادية، وتتم أعمال المراجعة ورصد الدرجات حاليا، يتم بعدها عملية إعداد كشوف أوائل الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، ثم يتم عرضها على السادة المحافظين لاعتمادها وكذلك تعرض على السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم لكل محافظة تمهيدا للإعلان عن نتيجة التيرم الثاني للشهادة الإعدادية 2019.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد تقرر فتح باب تقديم التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية خلال يومين من إعلان وظهور نتيجة الصف الثالث بكل محافظة.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم للتعرف على آخر الأخبار. الدخول على رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الإعدادية. إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص اضغط”بحث عن النتائج”.

توزيع درجات النتيجة للشهادة الإعدادية

المادة الدرجة لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع النهائي 140 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

هذا وقد صرح البعض من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في في العديد من المحافظات بأن نتيجة جميع المحافظات ستكون في خلال مطلع الأسبوع القادم.

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وتستعد حاليا العديد من المحافظات بالإعلان عن ظهور نتائج المرحلة الإعدادية فيها، وقامت بعضها بالفعل بإعداد قوائم بالنتائج، وسيتم إعلان النتائج للطلاب على مواقع المحافظة الرسمية، بأرقام الجلوس.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة المرحلة الإعدادية بمصر 2018 بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الثاني

من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الثاني هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التي تتبعها

ادخل رقم الجلوس الخاص بك

اضغط على كلمة النتيجة

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

نتيجة التيرم الثاني الشهادة الإعدادية 2019

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