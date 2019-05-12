هنا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات تيرم ثاني 2019 موقع مديرية التربية والتعليم

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معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بعموم المحافظات المصرية الفصل الدراسي الثاني 2019 والتي من المقرر إعلانها بعد انتهاء الامتحانات بأسبوع كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، وجري الآن عملية التصحيح ورصد الدرجات على قدم وساق بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بعد اعتمادها من السادة المحافظين ورفعها وتحميلها على موقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة، ونحن معكم من خلال هذا التقرير في متابعة لحظية مستمرة لحين إعلان وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، ومن المتوقع أيضا إعلان نتائج الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات مطلع الأسبوع القادم.
معرفة نتيجة التيرم الثاني الشهادة الإعدادية 2019 للصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات، يتم التعرف على جميع النتائج بعدما أنهى الصف الثالث الإعدادي امتحاناته منذ أيام قليلة ببعض المحافظات، فقد تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوارق الإجابة ببعض المحافظات المصرية للشهادة الإعدادية، وتتم أعمال المراجعة ورصد الدرجات حاليا، يتم بعدها عملية إعداد كشوف أوائل الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، ثم يتم عرضها على السادة المحافظين لاعتمادها وكذلك تعرض على السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم لكل محافظة تمهيدا للإعلان عن نتيجة التيرم الثاني للشهادة الإعدادية 2019.
معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية
ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد تقرر فتح باب تقديم التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية خلال يومين من إعلان وظهور نتيجة الصف الثالث بكل محافظة.
معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019
- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم للتعرف على آخر الأخبار.
- الدخول على رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الإعدادية.
- إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص
- اضغط”بحث عن النتائج”.
توزيع درجات النتيجة للشهادة الإعدادية
|المادة
|الدرجة
|لغة عربية
|40 درجة
|رياضيات
|30 درجة
|انجليزي
|30 درجة
|دراسات
|20 درجة
|علوم
|20 درجة
|المجموع النهائي
|140 درجة
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
هذا وقد صرح البعض من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم في في العديد من المحافظات بأن نتيجة جميع المحافظات ستكون في خلال مطلع الأسبوع القادم.
وتستعد حاليا العديد من المحافظات بالإعلان عن ظهور نتائج المرحلة الإعدادية فيها، وقامت بعضها بالفعل بإعداد قوائم بالنتائج، وسيتم إعلان النتائج للطلاب على مواقع المحافظة الرسمية، بأرقام الجلوس.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة تيرم أول 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
نتيجة المرحلة الإعدادية بمصر 2018 بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الثاني
من خلال الروابط السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الثاني هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.
ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس باتباع الخطوات التالية:
- ادخل على موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة التي تتبعها
- ادخل رقم الجلوس الخاص بك
- اضغط على كلمة النتيجة
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة