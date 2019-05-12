نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة عبر البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي...

مازلنا نتابع معنا أخر أخبار نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة، حيث يعيش الآن طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي حالة من التوتر والقلق انتظار لحين موعد إعلان النتيجة،حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” نقدم لجميع الطلاب طريقة الاستعلام عن النتيجة وذلك بالدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة، كما نقدم لجميع متابعينا الرابط الإلكتروني الخاص بالبوابة الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني 2019

نتيجة الصف الأول من مرحلة التعليم الإعدادي بمحافظة القاهرة هي أكثر الموضوعات ترقب من طلبة الصف الأول من المرحلة الإعدادية، هذا وقد انتهى المعلمين والمعلمات من تصحيح كراسات إجابات الطلبة بكافة مدارس القاهرة، ولم يعد إلا لحظة الإعلان عن النتيجة، ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نوضح معناً طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن القاهرة من أكبر محافظات الجمهورية حيث تتضمن العديد من الإدارات التعليمية المختلفة مثل” المعادي، مصر الجديدة، مدنية نصر، المهندسين، شبرا، الدقي مصر القديمة والعديد من الإدارات التعليمية بجميع أنحاء القاهرة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول من مرحلة التعليم الإعدادي

يجب الدخول أولا إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الأساسي من هنا

نختار الأيقونة الخاصة بنتيجة مراحل التعليم الأساسي.

قم باختيار خانة الصف الأول الإعدادي

اختر الفصل الدراسي الثاني ثم حدد العام الدراسي 2019

اختر المرحلة الإعدادية

قم بكتابة الرقم القومي الموجود أعلى شهادة الميلاد الخاصة به “الشهادة الإلكترونية”.

اضغط على أيقونة النتيجة وبعد ثواني معدودة ستظهر النتيجة لك.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول من مرحلة التعليم الإعدادي … من هنا

نتيجة اختبارات الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 برقم الجلوس …محافظة القاهرة

رابط البوابة الإلكترونية للاستعلام عن نتائج جميع اختبارات مراحل التعليم الأساسي

مع أطيب التنميات بالنجاح الباهر لجميع طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي وجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية المختلفة.

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