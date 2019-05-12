تراند اليوم : هيفا المنحرفة تنشر الرذيلة وزوجة تامر حسني تساعدها – صورة ووثيقة

تحول المشاهير في زمننا إلى شخوص لا قيَم ولا أخلاق عندهم، وعوضًا عن نشر العادات السليمة ليكونوا عبرة لمتابعيهم ومحبيهم، أصبحوا نقمةً على المجتمع، والسبب الرئيسي في تخلفه.

منذ أيام أجرت المتحولة الفلسطينية، هيفا ماجيك،​ جلسة محادثة مع متابعيها، وردت على بعض الأسئلة، وقالت انها مسلمة حين سألها أحدهم عن ديانتها، وأضافت أن الحجاب جميل جدًا لكنها لن ترتديه رغم أنه يليق بها ويظهرها بشكل جذاب، وأكدت ان والدتها ترتدي الحجاب، كما قالت إنها ستزور المملكة العربية السعودية وتؤدي العمرة.

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لكن هيفا ماجيك كاذبة ليس لها دين، بدليل أنها نشرت صورة ظهرت من خلالها بإطلالة مثيرة رغم أننا في شهر رمضان.

الغريب في الأمر أن زوجة النجم المصري، تامر حسني الفاشينيستا المغربية بسمة بوسيل أعجبت بإطلالتها وعملت لها لايك أي علامة إعجاب!.

سليمان برناوي- الجزائر