مشاهدة الحلقة 7 السابعة من خمسة ونص بطولة نادين نجيم على قناة MBC4

يترقب الجمهور العربي بشغف بث الحلقة 7 السابعة من مسلسل "خمسة ونص"، بطولة نادين نجيم، بعد أن اعترف قصي خولي والذي يجسد دور "غمار" بحبه لنادين في الحلقة السادسة، و يسرد المسلسل أحداث حلقاته على قناة MBC4، ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019.

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شهدت الحلقة 7 السابعة من مسلسل "خمسة ونص" اهتمام شديد من قبل قصي خولي "غمار" بنادين نجيم "بيان"، والذي طمأنها بأن جميع الأمور ستكون بخير، وهو سيتولى أمورها كافة، وفي نفس الوقت أعرب عن سعادته بعلاقتهم التي من المفترض أن تبدأ منذ زمن.

وبدورها تفاعلت نادين نجيم في مسلسل "خمسة ونص" مع حديث قصي خولين واعترفت له أنها واجهت بعض المشاكل في طفولتها، وكشفت له عن سر انفصال والديها، وترك والدتها لها وهي في عمر الطفولة، وأبدى قصي تعاطفه معها وهي تتحدث له بصراحة مطلقة.

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وفي الجهة الأخرى، يبدو أن الصراع سيشتد بين نادين نجيم "بيان" وشركائها في المشفى في مسلسل "خمسة ونص"، بعد أن دبروا لها مؤامرة الأدوية لتتورط بها، إلى جانب توقيعها على بعض الأوراق التي تخص عمل المشفى دون دراية منها عن ذلك.

ويأتي مسلسل "خمسة ونص" من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والنجمين السوريين معتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر .

ويشار إلى أن مسلسل "خمسة ونص" الذي تتصدر فيه نادين نسيب نجيم دور البطولة، يعرض على كل من قناة MBC4 وقناة MTV اللبنانية وقناة السومرية وقناة رؤيا الأردنية خلال أيام شهر رمضان 2019.