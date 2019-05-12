شاهد: مسلسل عذراء الحلقة السابعة 7 بطولة شجون الهاجري

في الحلقة السادسة من مسلسل عذراء الذي يأتي ضمن مسلسلات رمضان 2019، يسيطر الندم على قلب والدي الفتاة المنكوبة نتيجة ما حصل معها وما يجعل الظروف تتفاقم توبيخ الجدة رقية لهما لحظة أن ذهبا إلى بيتها.

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توبخ فوزية سمير بسبب أن ابنتها فعلت فعلتها دفاعًا موجهة رساةل لكل أقرانها بأن يقدموا على فعل ما فعلته لدحر ظاهرة التحرش، وهنا يدخل الخوف إلى قلب سمير لأنه في الأصل يعتبر من الفئة المتحرشة.

وبدأت عذراء في الحالقة السادسة من مسلسل عذراء التحدث مع رفيقاتها في السجن عن جدتها رقية ودعمها وحبها لها، وجاء ذلك في وسط مساعي فوزية وإبراهيم لإنقاذ ابنتهم من السجن فيباشروا البحث عن محامي لتولي قضيتها لكن باء ذلك بالفشل.

ويتجنب المحامون قضية عذراء لأنها اعترفت بجريمتها، لكن سرعان ما تظهر محامية على الساحة لتتولى هي القضية وتتعهد بأنها ستخرج عذراء من عتمة السجن.

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في الحلقة السادسة من مسلسل عذراء تتفاقم المصاعب التي تمر فيها الفتاة عذراء بسبب مسجونة قديمة، لكن عذراء تتدارك ذلك وتقف لها سدًا منيعًا وتشكل عائقًا أمامها.

وتدور أحدث مسلسل عذراء حول قضية قتل تتهم بها شجون الهاجري التي تدخل السجن وتقابل مجموعة من السجينات وتستمع إلى حكايتهن.

ويأتي مسلسل عذراء التراجيدي ببطولة : شجون الهاجري، هيفاء حسين، إيمان قمبر، ميس كمر ، إلهام علي ، لولوة الملا ، مرام البلوشي ، فهد البناي، مشاري البلام وغيرهم.



