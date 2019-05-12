شاهد: الحلقة السابعة 7 من مسلسل مقامات العشق - شعر غنائي

تبدأ الحلقة السابعة 7 من مسلسل مقامات العشق على شاشة قناة الامارات بعد دهشة فاطمة القرطبية بحضور ست الحسن، في سلسلة من الأحداث الإنسانية التي يتناولها العمل في إطار تاريخي يحكي قصة حياة المتصوف ابن عربي.

في الحلقة السادسة تندهش فاطمة القرطبية والتي تؤدي دورها الفنانة نادين الخولي من حضور ست الحسن "نسرين طافش" وتشعر بوهج انسانيتها وأكدت لها بأن ابن عربي قد شعر بذلك أيضاً، وتسأل ست الحسن عن موعد عودته من خلوته إلا أنها لا تلقى جواباً من زوجته.

يصل الشيخ علي بن عربي لمدينة اشبيلية ليبدأ البحث عن روحه، وتزخر الحلقة السادسة من مقامات العشق بسلسلة من المقاطع الشعرية الغنائية لشعر الحلاج الروحي.

في الحلقة السادسة تنصح فاطمة القرطبية ست الحسن بالابتعاد عن الشيخ حامد لظلام قلبه كما وصفته، كم ستمتد رحلة الشيخ علي في اشبيلية؟ وكيف ستتعامل ست الحسن مع مخطط الشيخ حامد؟

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الحلقة السابعة 7 من مسلسل مقامات العشق 2019

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.