عندما تشيخ الذئاب الحلقة 7 السابعة عبر أبو ظبي - ميسون ابو اسعد 2019 (شاهد)

بثت قناة أبو ظبي الإماراتية، يوم الأحد 12 مايو، مسلسل عندما تشيخ الذئاب الحلقة 7 السابعة، حيث شهدت الحلقات الست الماضية تفاعلا إيجابيا من قبل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي العربية.

عندما تشيخ الذئاب 2019، هو مسلسل سوري يسلط الضوء على أحد أبرز الظواهر في بعض المجتمعات العربية، ألا وهي استغلال الدين والجنس لتحقيق مصالح وغايات شخصية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المجتمعات حاليا.

الحلقة 7 مسلسل عندما تشيخ الذئاب الجزء الاول الحلقة 7 السابعة - مسلسل عابد فهد 2019

وتتحدث قصة المسلسل السوري البارز "عندما تشيخ الذئاب" في هذا الجزء، عن تفاصيل السلوك الإنساني من الجوانب الاجتماعية والروحية والنفسية والسياسية كافة، حيث يستعرض مشكلة تعتبر قديمة حديثة من وجهة نظر المؤلف.

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وأخرج مسلسل عندما تشيخ الذئاب في هذا الجزء الأول، المخرج عامر فهد، في حين ألف قصته المؤلف جمال ناجي، فيما هو من سيناريو وحوار حازم سليمان الذي سطع نجمه في المسلسلات المميزة بالسنوت الأخيرة المنصرمة.

ويشارك في هذا العمل الرمضاني العربي، الممثلون، سلوم حداد ومحمد حداقي وأيمن رضا وعابد فهد إلى جانب ميسون أبو أسعد ومرح جبر وعبد الرحمن قويدر وأدهم مرشد وهيا مرعشلي.

ويضاف إلى القائمة السابقة العريضة، نجوم عدة أبرزهم، حسن عويتي ووائل شريفي وأدهم مرشد وسارة فرح وعلي كريم وبشار إسماعيل وفاضل وفائي وأنس طيارة وسناء سواح ومحمد حمادة وفادي صبيح وناصر وردياني وأميرة خطاب ومحسن غازي وهبة زههرة ورشا بلال.

كما يؤدي أدوار في مسلسل عندما تشيخ الذئاب الجزء الأول، مريم علي وفاتن شاهين وتولاي هارون وهبة زهرة وسون أبو عفاء ويحيى الكفري وفرح وباسل حيدر، حيث يقوده في البطولة الفنان السوري الكبير عابد فهد في مسمى جبران.