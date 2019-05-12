شاهد: مسلسل دفعة القاهرة الحلقة 7 الصراعات تزداد بقصص مختلفة

إليكم مسلسل "دفعة القاهرة" مرفق بتفاصيل الحلقة السابعة كاملة، حيث بدأت الصراعات تزداد بين طلاب الدفعة، فكل منهم بات لديه قصته الخاصة، فى وقت أصبح فيه يوسف" بشار الشطي" محاصرا بين زوجته وحبيبته السابقة.

الحلقة 7 هنـــا

ودعت لطيفة"مرام البلوشي" دفعة الفتيات لحضور العشاء، وبدأت كل منهن فى التحضير للعشاء فى مطبخ لطيفة، وجاء يوسف لترحيب بالفتيات وبينهن دلال "فاطمة الصفي".

وفى تلك اللحظة تسقط لطيفة متأثرة بدوار بسيط، يخشى يوسف عليها، ويبدوا أنها أصبحت حامل، بينما فى تلك اللحظة يجن جنون دلال وتجرح نفسها متعمدة وتسير الدماء من يديها، فيضطرب يوسف ويطلب منها أن تذهب معه إلى المستشفي.

مسلسل "دفعة القاهرة" يشارك فى بطولته نور خالد الشيخ، مرام البلوشي، بشار الشطي، خالد الشاعر،نور الغندور، نرمين ماهر، أحلام الجريتلي، لولوة الملا، مكي سامي، حسين المهدي، محمد خليل، فاطمة الصفي، حمد أشكناني.

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المسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، ونخبة من العاملين في مجال الدراما العربية والخليجية بشكل خاص، متابعة طيبة نتمناها لكم.