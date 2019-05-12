مشاهدة الحلقة 7 السابعة من مسلسل بروفا على قناة LBCI – مسلسلات رمضان 2019

تستمر ماغي بوغصن في الحلقة 7 السابعة من مسلسل "بروفا" بلقاء أحمد فهمي خارج أسوار المدرسة، وتتطور العلاقة فيما بينهما، للقاءات متعددة، كما يبدو أحمد لطيفاً مع ماغي أثناء الحلقة التي تُعرض على قناة LBCI ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019.

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شهدت الحلقة 7 السابعة من مسلسل بروفا مفاجآت عديدة، حيث فاجأت زوجة أحمد فهمي "ماجد" أثناء تواجده بمطعم شعبي برفقة ماغي بوغصن "ليال"، بعد أن سرقة سيارته، وعادت لتعايره بارتياد أماكن شعبية، وكانت قد غادرت "ليال" المكان لقضاء حاجة.

كما يسعى وسام صباغ في الحلقة 7 السابعة من مسلسل "بروفا" لمساعدة صديقته المقربة "ليال" ماغي بوغصن، ويخبر أحمد فهمي بأنها تعاني من مرض ولكنه غير معدي، حتى تكسب ليال قلب "ماجد" ويبقى ودوداً معها طوال الوقت، بعد أيام من المشاحنات شهدتها الحلقات السابقة.

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و يأتي مسلسل "بروفا" من بطولة النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي.

يشار إلى أن أبطال مسلسل "بروفا" يطلون خلال رمضان 2019 على شاشتي LBCI وLDC، وتُبث الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف، كما وتشارك المغنية اللبنانية الكبيرة "نوال الزغبي" بأغنية تتر المسلسل لما بتحسبها".