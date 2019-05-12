شاهد: الحلقة السابعة 7 من مسلسل حضن الشوك دراما خليجية بأحداث شيقة

تستمر الدراما الكويتية بسرد المواقف الاجتماعية في الحلقة السابعة 7 من مسلسل حضن الشوك على شاشة قناة روتانا خليجية بطولة الفنانة الهام الفضالة والفنان إبراهيم الحربي مع ثلة من فناني الخليج.

الحلقة 7 هنـــا

ويحاول مساعد "إبراهيم الحربي" حل المشكلة الواقعة بينه وبين زوجته فاطمة "الهام الفضالة" عبر جعل إبراهيم ابن عمها وسيطاً بينهما للصلح، وتستمر زوجته الثانية "مريم" بالضغط عليه لتطليق فاطمة.

وتكتشف والدة فاطمة خبر حمل فاطمة وتطلب منها ابنتها عدم اخبار زوجها مساعد حتى تجد حلاً للمشكلة في الوقت الذي يستعد فيه إبراهيم لخطبة إحدى الفتيات ومماطلته للأمر لحبه الشديد لفاطمة.

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وضمن أحداث الحلقة السادسة يطلب عادل من والدته خطبة مناير من والديها والبدء بتحضيرات زفافهما، وبعض الشكوك تساور مناير عن حقيقة خطبة شقيقتها هيفاء، هل توافق مريم على خطبة مناير لعادل؟

تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.