مشاهدة مسلسل قمر هادي الحلقة 7 السابعة للنجم هاني سلامة

نعرضُ لكم حصريًا اليوم الأحد، الحلقة 7 السابعة من المسلسل المصري "قمر هادي" للنجم هاني سلامة، الذي يخوضُ غمار المنافسة بكامل زخمه في الماراثون الرمضاني 2019، وأوجد له مكانًا بين المسلسلات الأخرى ذات الثقل الدرامي والفني.

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ويقود بطولة المسلسل النجم المصري هاني سلامة، ويشاركه في البطولة نخبةً من ألمع النجوم المصريين، منهم: داليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور.

وتدور أحداث مسلسل "قمر هادي" في إطار درامي ملئ بالتشويق والإثارة حول تاجر المخدرات "هادي أبو المكارم" الذي يمتلك معرض سيارات فارهة، متخذًا إياه ستارًا لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وتنشب بينه وبين التجار الكثير من الخلافات.

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وبتدارج الأحداث، يتورّط النجم هاني سلامة الذي تجمعه قصة حب مع الفنانة يسرا اللوزي، خلال الأحداث في جريمة قتل، ويقوم شقيقه الأكبر ويجسّده "محسن محيى الدين" بالإبلاغ عنه، لتتصاعد الأحداث.

يشارُ إلى أنّ المسلسل، هو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج تامر مرسي، ويعدّ "قمر هادي" التعاون الثالث الذي يجمع هاني سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويًا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

ويأتي مسلسل "قمر هادي" ضمن المسلسلات المصرية المنافسة في السباق الرمضاني 2019، ويحمل لواء البطولة فيه النجم هاني سلامة، ويرافقه فيها كلًا من: داليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين.