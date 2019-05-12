هنا رابط نتيجة الشهادة الابتدائية المصرية 2019 : نتيجة الصفوف الابتدائي “الصف الرابع .. الخامس...

نتيجة الشهادة الابتدائية المصرية التيرم الأول والتي أوشكت على الظهور بالعديد من المحافظات المختلفة، وسنحاول أن نجعل الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي سهل ويسير، فتابع عزيزي الطالب وعزيزتي طالبة المرحلة الابتدائية الجدول المرفق أسفل هذا المقال وبه روابط معرفة النتائج للمرحلة الابتدائية لجميع المحافظات، فتابعونا أعزائنا طلاب الشهادة الابتدائية على موقعنا في متابعة يومية للمحافظات التي ستعلن بها نتيجة المرحلة الابتدائية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر.

نتيجة المرحلة الابتدائية المصرية بجميع الصفوف الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الابتدائي والصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، كذلك تعرف على أخبار نتائج المرحلة الابتدائية من خلال الدخول على المواقع الرسمية لكل محافظة، حيث يرتفع البحث عن النتائج بعد انتهاء جميع امتحانات المرحلة الابتدائية ويتبقى الإعلان عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية المصرية 2019 بجميع المحافظات.

متابعة مستمرة لموعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية المصرية 2019

فقد تبقى حوالي أسبوع على انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية في جميع المدارس المصرية في جميع المحافظات المصرية المختلفة، وبدأت أعمال التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات، وانتهت تلك الأعمال للمواد التي امتحن فيها الطلاب، وتتم حاليا أعمال رصد وتجميع ومراجعة الدرجات، ويتبقى لكل طالب الإعلان عن النتائج بعد اعتمادها من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم لكل محافظة.

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نتيجة الشهادة الابتدائية المصرية الفصل الدراسي الأول بجميع محافظات مصر

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

نتيجة الشهادة الابتدائية المصرية التيرم الأول

تجدر الإشارة إلى أن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، تعكف حالياً على القيام بتصحيح أوراق إجابات الطلبة في الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الأول، ومن ثم مراجعتها ورصد الدرجات، حتى تعرض النتيجة على السادة المحافظين بمختلف المحافظات، لاعتمادها ونشرها في نفس اليوم على مواقع المديريات التعليمية ليستعلم عنها التلاميذ والتلميذات بواسطة أرقام جلوسهم في الشهادة الابتدائية. ملحوظة هامة في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق. أقرأ أيضا وتعرف على: نتيجة المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة وجميع محافظات مصر : تابع معنا نتائج الصفوف الابتدائية في المحافظات .. التيرم الأول 2019 طريقة الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي في محافظة القاهرة قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة أو رابط المحافظة التي تتبعها

قم باختيار المرحلة التعليمية للطالب ” التعليم الأساسي أو الشهادة الابتدائية”.

قم بإدخال رقم الجلوس واضغط “بحث”

يمكنك التعرف على النتيجة من خلال الرقم الأرضي 09000100. قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

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