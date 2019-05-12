نتيجة المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة وجميع محافظات مصر : تابع معنا نتائج الصفوف الابتدائية في...

نتيجة المرحلة الابتدائية في محافظة القاهرة وجميع محافظات مصر للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/2019 والتي ينتظرها جميع طلاب المرحلة الابتدائية، التيرم الأول للعام الدراسي الحالي، والذين انتهت امتحانات بعض الصفوف وأوشكت الصفوف الأخرى على الانتهاء من امتحاناتهم، وبذلك يتابع جميع الطلاب الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة، وكذلك روابط النتائج بالمحافظات المختلفة، تابعونا من خلال الزيارة الدائمة لهذا التقرير وسنوافيكم بنتيجة الشهادة الابتدائية وصفوف الابتدائي في جميع محافظات مصر، وطريقة التعرف على النتائج.

وقد أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة انتهاء أعمال التصحيح في جميع المواد التي انتهى الطلاب من تأدية الامتحان بها،الصف السادس الابتدائي، حيث يتم التصحيح فور الانتهاء من كل مادة، ويتبقى حصر الدرجات وتجميعها وحصر أسماء الأوائل، ثم بعد ذلك تعتمد النتائج، ويتم إعلان أسماء أوائل الشهادة الابتدائية، ومن ثم يتم الإعلان في اليوم التالي على النتيجة على موقع بوابة التعليم الأساسي في القاهرة، ومواقع نتائج جميع المحافظات.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة القاهرة

أوشك الطلاب في محافظة القاهرة، في جميع المدارس،على الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول “التيرم الأول”، ويتم الإعلان عن أسماء الأوائل على مستوى كل محافظة، بعد اعتمادها من السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ونتابع معكم على موقعنا أخبار النتاج أولا بأول.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة القاهرة وباقي المحافظات

سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي في محافظة القاهرة وجميع المحافظات

قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة او المحافظة التي تتبعها

قم باختيار المرحلة التعليمية للطالب ” التعليم الأساسي أو الشهادة الابتدائية”.

قم بإدخال رقم الجلوس واضغط “بحث”

يمكنك التعرف على النتيجة من خلال الرقم الأرضي 09000100.

أعلن مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن نتائج المحافظة من المتوقع لها الظهور في خلال أسبوع، حيث يتم اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية من السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، ويتم بعدها الإعلان عبر المواقع الكبرى عن أسماء الأوائل في جميع المدارس، وفي خلال يوم أو يومين يتم الإعلان عن النتائج في المحافظة.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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ويجب على كل طالب التوجه لمدرسته في اليوم التالي فإعلان النتائج، وذلك للتأكد من نتيجته، برقم الجلوس، أو يمكنه الاتصال على الرقم الأرضي 09000100.

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