نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 من خلال بوابة التعليم الأساسي

عدد كبير من المصريين يبحثون عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 في جميع أنحاء الجمهورية، كما تعلمون جميعا أن عدد كبير جدا من أولياء الأمور والطلبة ينتظرون موعد أعلان #نتيجة_الشهادة_الابتدائية وذلك عن طريق التسجيل في موقع #بوابة_التعليم_الأساسي والخاص بمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس، وبالتالي سوف تظهر نتيجة الطالب أو الطالبة بالدرجات في جميع المواد الدراسية، الجدير بالذكر أن كل محافظة لها موقع إلكتروني خاص بها يتم رفع النتيجة عليه.

بوابة التعليم الأساسي تعلن عن نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة القاهرة

الجميع يبحث من الآن عن نتيجة الصف السادس الابتدائي والخاص بمحافظة القاهرة، مع العلم أن طلاب الشهادة الابتدائية انهوا جميع امتحناتهم منذ عده أيام، حيث أكد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بأن المدرسين قاموا من إنهاء مرحلة رصد الدرجات ومراجعتها وذلك حتي يتم رفعها على موقع بوابة التعليم الأساسي وبالتالي سوف يقوم الطلاب بالاستعلام عنها عن طريق رقم الجلوس.

أسهل طريقة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة القاهرة

1-في البداية قم بالدخول علي رابط بوابة التعليم الأساسي وهي https://www.cairogovresults.com/index.aspx

2-ادخل رقم الجلوس.

3-قم باختيار المرحلة الدراسية.

4-اختار الصف الدراسي (الصف السادس).

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5-قم باختيار الفصل الدراسي أي الترم الثاني.

6-أخيرا اضغط على كلمة بحث.

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للتعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2019 لجميع محافظات الجمهورية

يمكنك معرفة باقي نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2018 لجميع محافظات الجمهورية عن طريق هذا الرابط

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