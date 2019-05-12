نقدم لكم نتيجة الشهادية الإعدادية 2019 الترم الثاني عبر مواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بمجرد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحاناتهم للشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2019، وهم في انتظار ظهور النتيجة لكي تهدأ قلوبهم، ويتخلصوا من شعور القلق، والتوتر الذي يراودهم طوال فترة انتظار ظهور النتيجة، وذلك لأن المرحلة الإعدادية من أهم مراحل التعليم الذين يمرون بها، لأنها تحدد من سيكمل مرحلة التعليم الأساسي، ومن سيلتحق بالمدارس الفنية، ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي أداء أول امتحاناتهم، السبت الموافق 11 مايو، بمادة اللغة العربية، على أن تنتهي فترة الامتحانات يوم الخميس 16 مايو بمادتي الهندسة والحاسب الاَلي، وللاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2019 فور ظهورها، فقط تابعونا من خلال هذا المقال.

نتيجة الشهادية الإعدادية 2019 الترم الثاني عبر مواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في جميع محافظات مصر بعد الانتهاء من الامتحانات، التي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس 16-5-2018، ليبدأ بعدها إجراء عمليات التصحيح وتجميع الدرجات، وعادة ما تنتهي خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات، وبعد اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي النتيجة يمكن الاستعلام عنها مباشرة من خلال رابط مديرية التعليم الخاص بمحافظتك، أو الاتصال بالخط الساخن 09000100 والمتابعة مع البريد الصوتي حتي يطلعكم على النتيجة.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة القاهرة.



نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الإسكندرية.



نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الأقصر .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني اترك لنا تعليق أسفل هذا المقال باسم المحافظة ورقم الجلوس، وسيتم الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها والرد علي تعليقاتكم.

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