نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في جميع محافظات الجمهورية فور ظهورها، من المقرر أن يخوض طلبه وطالبات الشهادة الإعدادية امتحانات الترم الثاني، بداية من السبت 11-5-2018، حتي يوم الخميس الموافق 16-5-2018، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح، ورصد درجات الطلاب، عن طريق موقع مديرية التعليم الخاص بمحافظتك كل ما عليك فعلة هو الدخول إلى الموقع، ووضع رقم الجلوس في الخانة المخصصة، والضغط على عرض النتيجة للحصول على النتيجة مباشرة، كما يتيح الموقع خدمة الحصول على نتائج سنوات النقل المختلفة في جميع مراحل التعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في جميع محافظات الجمهورية فور ظهورها

ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية، سنقوم بعرض جميع مواقع أدارات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، والتي يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني، تخفيفاً على زوارنا الكرام بسبب وجود ضغط كبير على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، لذاً يمكنك الدخول إلى رابط بوابة التعليم الخاص بمحافظتك، وعرض النتيجة برقم الجلوس، أو يمكنك الاتصال مباشرة بالخط الساخن لمديرية التربية والتعليم 09000100 والاستعلام عن نتيجة الإعدادية برقم الجلوس.

نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة.

نتيجة الإعدادية 2018 محافظة أسوان.

نتيجة الإعدادية 2018 محافظة الإسكندرية.

نتيجة محافظة الجيزة.



نتيجة محافظة جنوب سيناء.

نتيجة محافظة الشرقية.



نتيجة محافظة القليوبية.

نتيجة محافظة المنوفية.

نتيجة محافظة كفر الشيخ.

نتيجة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية.

نتيجة محافظة بنى سويف.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة.

نتيجة محافظة الغربية.

نتيجة محافظة سوهاج.

نتيجة محافظة بورسعيد.

نتيجة محافظة أسيوط.

نتيجة محافظة مرسى مطروح.

نتيجة محافظة الأقصر.

نتيجة محافظة الإسماعيلية.

نتيجة محافظة قنا.

نتيجة محافظة الفيوم.

نتيجة محافظة السويس.

نتيجة محافظة البحر الأحمر.

اَخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

من المقرر أن يقوم طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الإثنين بأداء ثالث أيام امتحاناتهم للفصل الدراسي الثاني، ومن المرتقب أن يقوموا بأداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، وقد أعلنت الوزارة في بيان لها أنه يتم إعفاء الطلاب ممن هم على نظام المنازل، من أداء امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تيسيراً من أدارة موقع نجوم مصرية على زوارها الكرام في حالة عدم القدرة على الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بسبب سرعة الإنترنت أو الضغط على مواقع النتيجة بالمحافظات، قم بترك تعليق يحتوى على رقم جلوس الطالب، واسم المحافظة والبريد الإلكتروني، وسيتم الاستعلام عن النتيجة وإرسالها على البريد الإلكتروني فور بظهورها.

← إقرأ أيضاً: