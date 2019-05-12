نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثاني على بوابة التعليم الاساسى

ينتظر طلاب الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019 نتيجة سادسة ابتدائي، حيث انتهت امتحانات الشهادة الابتدائية الصف السادس الاسبوع الماضي فى جميع المدارس، و بدأ بعدها فى الحال تصحيح أوراق الاجابات،و قريباً جداً سيتم اعلان النتيجة على مستوي جميع المحافظات، و هناك توقعات بظهور النتيجة خلال هذا الأسبوع، خاصة و أنه يتم حالياً مراجعة و رصد الدرجات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 أخر العام

الاخبار الواردة عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الثاني، أنها ستظر خلال هذا الأسبوع، خاصة و أن عمليات التصحيح و المراجعة قاربت على الانتهاء، جدير بالذكر أن الصف السادس الابتدائىي لم يعد يطلق عليها الشهادة الابتدائية كما كان يتم فى الماضي، انما أصبحت سنة عادية، مثلها مثل بقية سنوات النقل الأخري الصف الثالث و الرابع و الخامس الابتدائى.

نتائج بوابة التعليم الأساسي 2019

نتائج الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني آخر العام، على مستوي جميع ادارات محافظة القاهرة، ستظهر خلال هذا الاسبوع، و سوف يتم نشرها، على بوابة التعليم الأساسي ، و هى تابعة لمديرية التربية و التعليم بمحافظة القاهرة، و يتم نشر جميع نتائج صفوف النقل الابتدائية، سواء الصف الثالث الابتدائي، أو الصف الرابع أو الخامس الابتدائي، كما يتم عليها نشر نتائج الصف الأول الاعدادي، و الصف الثانى الاعداي، و كذلك نتيجة الشهادة الاعدادية، الترم الأول و الثانى.

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